Riapre il parco archeologico di Siponto: nuovi percorsi, ingresso gratuito e durata della visita massimo di 1 ora

Sabato primo agosto riapre il parco archeologico di Siponto, area di grande rilevanza che testimonia l’importanza raggiunta dall’antica Siponto in epoca romana prima dell’abbandono degli abitanti nella nascente città fondata dal figlio dell’Imperatore Federico II di Svevia, re Manfredi chiamata Manfredonia.

Sarà così possibile immergersi ancora una volta nei luoghi che ospitano i resti della basilica paleocristriana con l’installazione in rete metallica dell’artista Edoardo Tresoldi e della basilica medievale di Santa Maria Maggiore.

Il parco si presenterà al pubblico arricchito di nuovi percorsi di visita studiati nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19 vigente.

Queste le nuove modalità di visita

Ingresso gratuito dal mercoledì alla domenica dalle ore 12.30 alle ore 21.30 (chiusura ingresso alle ore 21). Lunedi e martedì chiuso. Numero massimo di ingressi consentito 50 visitatori presenti nell’aerea del Parco e di massimo 20 visitatori all’interno della Basilica paleocristiana. Durata della visita massimo 1 ora.

In conformità con le disposizioni dettate in materia di sicurezza sanitaria, all’interno del sito sono state adottate le seguenti prescrizioni: all’ingresso del sito sono stati predisposti in modo visibile tutti i cartelli con le disposizioni emanate dal Ministero della Salute per informare i visitatori sulle modalità di accesso e fruizione: uso obbligatorio di mascherine, pulizia delle mani attraverso appositi distributori di gel disinfettante, distanziamento fisico, ecc.

Prima di accedere, il personale in servizio, munito di appositi DPI (mascherina, e guanti), misurerà la temperatura corporea dei visitatori per assicurarsi che non sia superiore ai 37,5° C;

I visitatori dovranno recarsi ai siti muniti di mascherine e guanti che dovranno essere indossati per tutta la durata della visita;

Durante la visita si dovrà rispettare il distanziamento fisico di 1 – 2 metri (a seconda della posizione nel sito);

Allo scopo di rispettare il distanziamento, la visita presso ogni luogo della cultura avverrà tramite ingressi contingentati (nella quantità e nella frequenza) anche mediante prenotazioni, esodi scaglionati, percorsi di visita obbligati e un numero massimo giornaliero di visitatori;

All’ingresso del sito è stato disposto un dispenser dedicato per la distribuzione di gel disinfettante ed un contenitore, all’uscita, per lo smaltimento di guanti e mascherine;

Il personale di turno vigilerà sul rispetto delle normative di sicurezza (contingentamento degli ingressi e degli ambienti comuni, rispetto del distanziamento, ecc.);

Il piano di apertura prevede un percorso obbligato di visita a cui i visitatori dovranno attenersi scrupolosamente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Tutto ciò non sarebbe possibile senza l’appassionato e attento impegno del personale di accoglienza e vigilanza del sito: Salvatore Rizzuto, Nazzario Saracino, Antonio Sementino. La direzione regionale Musei Puglia e la Direzione del Parco Archeologico di Siponto augurano a tutti una buona visita in totale sicurezza"