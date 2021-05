Il dono ricevuto

Paziente Covid festeggia il suo compleanno con un regalo per il 'Riuniti': "Angeli vestiti da 'astronauti"

Accade al Policlinico Riuniti di Foggia, dove un regalo inaspettato è giunto al personale sanitario del reparto. Emozione per tutto il reparto: "Grazie ai nostri pazienti che dimostrano quanto la vita in reparto non sia solo un modo per chiudere un'altra giornata di lavoro"