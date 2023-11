Real Human Bodies Exhibition: veri corpi umani in mostra nel Foggiano

Fino a pochi anni fa, guardare dei cadaveri e fare ricerche sulla caratteristica anatomica degli stessi era un ambito riservato esclusivamente ai medici nelle sale di dissezione delle università. La scoperta della plastinazione e della presentazione di pezzi di esposizione in occasione di mostre pubbliche ora permette al pubblico di farsi un’idea del corpo umano.



La mostra “Human Bodies Exhibition”, in esposizione al Grand Hotel Vigna Nocelli di Lucera/Foggia il 18 novembre, grazie a un’ampia collezione scientifica di pezzi di esposizione anatomici preziosi dal punto di vista didattico, costituita da corpi umani, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme, si trasmetteranno conoscenze mediche ai visitatori interessati alla tematica. Una tematica speciale riguarda il tumore. In aggiunta, vengono esposti e spiegati diversi tipi di tumore e pezzi di esposizione di tumori. Spiegazioni dettagliate, presentazioni multimediali e tabelle didattiche relative a tematiche di carattere generale e specifico, riguardanti il corpo umano, oltre ai pezzi di esposizione, servono a trasmettere conoscenze importanti.



Le tematiche fondamentali sono: Lo scheletro e l’apparato motorio; Il cervello e il sistema nervoso; Gli organi sessuali; Cuore e circolazione del sangue Reni e vie urinarie; Sistema digestivo Organi sensoriali; Vie respiratorie e polmone. Inoltre viene offerta la possibilità di confrontarsi dettagliatamente con le tematiche della donazione degli organi, del tumore, dell’Aids, dell’alcol e della nicotina.