A Manfredonia la sesta edizione della 'Re Manfredi run'

A settembre, a Manfredonia, andrà in scena la 6^ Edizione della “Re Manfredi Run”, la gara podistica nazionale di 10 km, organizzata dall’ASD Manfredonia Corre, ormai considerata un classico per gli appassionati della disciplina. Il bel percorso cittadino, pianeggiante ed omologato prevede un unico giro, che attraverserà il centro storico e la costa della cittadina sipontina. I partecipanti saranno accolti nella bellissima location del porto turistico, individuata per zona di partenza ed arrivo e saranno ammaliati da paesaggi unici per tutto il percorso gara. Come nelle precedenti edizioni oltre la gara agonistica per i tesserati FIDAL, è prevista anche la non Competitiva di 10 km, il cui scopo è di pubblicizzare e far avvicinare la disciplina sportiva alla cittadinanza. La prossima edizione inoltre, sarà l’evento che celebrerà i 100 anni dell’Aeronautica Militare Italiana. Senz’altro un onore per gli organizzatori, poter ospitare nella zona ristoro e premiazioni, una mostra statica e fotografica che ripercorrerà la gloriosa storia dell’Arma Azzurra.

Il connubio sport e Forze Armate, anche all’insegna della solidarietà con la raccolta fondi a favore dell’A.I.R.C. che prevede la donazione degli utili ricavati dalla passeggiata di 5 km “Family Run”. La corsa del centenario, come evento che potrà rendere ancor più prestigioso quello sportivo per una città, da sempre ben inserita nelle tradizioni, cultura, storia e gloria di questa Forza Armata, grazie alla vicinanza dell’aeroporto militare di Amendola che ospita il 32^ Stormo. Uomini e donne attualmente in servizio ma anche coloro che hanno rappresentato la storia e possono raccontare l’aviazione dei tempi passati che magari con orgoglio accompagneranno per mano degli entusiasti nipotini, i quali potranno coltivare il sogno di indossare la divisa e servire la patria.

L’organizzazione, al fine di assicurare la sicurezza del percorso, potrà contare sulla collaborazione delle associazioni di volontari presenti sul territorio ma anche della locale Associazione Arma Aeronautica, simbolo che custodisce i valori della prestigiosa Arma Azzurra. Come un artista prepara i suoi attrezzi e inizia a realizzare il suo progetto, così gli organizzatori della 6^ Edizione, si apprestano a modellare idee ed iniziative che possano rendere grandiosa la manifestazione che è inserita nel calendario Grand Prix. Inoltre l’evento, per coincidenza cade non solo nei Cento anni dell’Aeronautica Militare ma anche nel Decimo anno dalla fondazione della società sportiva che con gli oltre 130 soci è ormai divenuta esempio per tutto il movimento sportivo di Capitanata, cioè la monumentale ASD Manfredonia Corre.