Rassegna 'InConcerto': il duo Kaban-Blazej protagonista a San Giovanni Rotondo

Dopo la bellissima serata musicale in cui il Gradus Jazz Trio ha estasiato il pubblico presente con un repertorio versatile e coinvolgente venerdì 7 ottobre la Rassegna InConcerto torna a vestire i panni più classici della musica da camera, a salire sul palco della Sala Convegni di Casa Sollievo della Sofferenza sarà infatti il duo di pianoforte e flauto composto da Teresa Kaban e Henryk Blazej.

Entrambi laureati presso il Conservatorio di Cracovia hanno tenuto concerti sia in duo che da solisti in quasi tutti i più importanti teatri della Polonia oltre che nella maggior parte delle capitali europee, in America del Nord e del Sud e in Medio ed Estremo Oriente.

Attualmente si esibiscono con particolare frequenza in Gran Bretagna dove la critica ha scritto di “esecuzioni mature e piene di vigore, la solidità di una tecnica perfetta combinata con la più pura urgenza espressiva consente loro di costruire forme differenti con invidiabile disinvoltura”.

Nell'appuntamento di venerdì 7 ottobre eseguiranno un repertorio che celebrerà uno dei più importanti compositori della musica classica: Chopin, con il programma dal titolo Chopin and friends.

Sarà un viaggio musicale che partendo da colui che fu uno dei più grandi pianisti del periodo romantico, forse senza eguali tra quelli della sua generazione, spazierà nell'arte di altrettanti compositori quali I. F. Dobrzynski, H. Wieniawski o W. Lutoslawski.

E un programma di tale eleganza e armonia non poteva che essere condiviso in una sala altrettanto elegante e piena di significato ovvero la Sala Convegni di Casa Sollievo della Sofferenza che torna, dopo due anni, ad ospitare il primo di due concerti della Rassegna InConcerto.

A tal proposito il recital musicale sarà aperto agli ospiti della struttura sanitaria e alle loro famiglie.

"Il desiderio - spiega il direttore artistico della Rassegna - anche a distanza di due anni resta sempre quello di poter donare attraverso la musica un'ora di spensieratezza ai pazienti ricoverati e alle loro famiglie, e ringraziamo per questo la direzione tutta di Casa Sollievo che anche quest'anno ha accolto con spirito di collaborazione la proposta di un concerto all'interno del presidio ospedaliero”.

Appuntamento venerdì 7 ottobre alle ore 20.00 presso la Sala Convegni di Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo

Info: info@duocaputopompilio.it