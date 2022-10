Rassegna Musicale 'InConcerto': il raffinato talento di Hughes Leclère a San Giovanni Rotondo

Contributo associativo per singolo concerto 10 euro. Info: info@duocaputopompilio.it

Il 28 ottobre alle ore 20.30 la Sala del Centro di Accoglienza ‘Santa Maria delle Grazie’ a San Giovanni Rotondo ospiterà, per la Rassegna Musicale InConcerto, il pianista francese di fama internazionale Hugues Leclère.

Un interprete che vanta una carriera degna dei più grandi musicisti al mondo.

Pluripremiato e acclamato dalla critica come uno tra i migliori pianisti solisti in circolazione nel panorama contemporaneo detiene regolarmente concerti non solo nei più grandi teatri europei, ma anche oltre oceano.

Francia, Stati Uniti, Giappone, Cina sono solo alcune delle platee che hanno avuto l’onore di assistere ad una sua esibizione sia come solista che al fianco di orchestre.

Un amore, quello per la musica, che lo porta ad esplorare le sonorità originali degli strumenti storici, possedendo lui stesso un pianoforte ispirato a Stein (fattore tedesco di strumenti a tastiera e figura centrale nella storia del pianoforte) su cui ha realizzato diverse registrazioni.

Nella serata di venerdì 28 ottobre questo grande talento risuonerà nel programma “Il pianoforte romantico”, un recital per solo piano definito “magico” per le atmosfere rarefatte e allo stesso tempo eleganti delle diverse epoche che musicalmente attraverserà, riproponendo arie tra le più note del repertorio classico quali Nocturno op.9 n. 2 di Chopin o Tableaux d’une exposition, la composizione per pianoforte più famosa di M. Moussorgski considerato tra gli innovatori della musica russa nel periodo romantico.

“Dopo concerti come quello della violinista Aiman Mussakajajeva che ha deliziato il pubblico con il suono di un autentico Stradivari e dopo aver spaziato tra diversi generi musicali come il latin jazz e in ultimo il flamenco” dichiara il direttore artistico della manifestazione, il M. Luciano Pompilio “la Rassegna torna ad ospitare un grande nome della musica classica.

Hugue Leclère non solo è un pianista di rinomata fama internazionale e di indiscusso talento ma è anche un divulgatore della cultura musicale essendo direttore del festival Nancyphonies, importante evento culturale francese e docente di pianoforte presso il Conservatorio di Parigi”.

Un parallelismo che ci riporta allo scopo essenziale di questa manifestazione musicale ovvero quello di stimolare, concerto dopo concerto, la curiosità verso l’arte e verso altre culture, scoprendone somiglianze o bellissime diversità.

Appuntamento venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 20.00 presso la Sala Centro Accoglienza ‘Santa Maria delle Grazie’ a San Giovanni Rotondo.

