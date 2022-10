Galluccio, Donzelli e Lamarque: a Foggia tre serate dedicate alla poesia

Due anteprime nazionali, tra cui un’anticipazione editoriale straordinaria pensata unicamente per i lettori di Capitanata. Tre artisti della parola di altissimo profilo, tanto generazionalmente diversi quanto rappresentativi. Una rassegna interamente dedicata alla più nobile delle arti, concentrata in tre serate ravvicinate: è Fuori i Poeti, manifestazione inserita nel ciclo di incontri Fuori gli Autori, in programma nei giorni 26, 27 e 28 ottobre nella Biblioteca La Magna Capitana di Foggia, co-organizzatrice dell’iniziativa insieme con la libreria Ubik. Una kermesse a lungo sognata che trova finalmente compimento, avvalendosi della direzione artistica di Antonio Bux, poeta foggiano dal talento riconosciuto, autore di raccolte poetiche di alto profilo e curatore di raffinatissime collane di poesia per case editrici specializzate. A dare manforte alla rassegna, anche il gruppo di lavoro di Avamposto – rivista di poesia. Bruno Galluccio, Elisa Donzelli e Vivian Lamarque: questi i tre poeti contemporanei – tra le voci migliori del panorama italiano – che porteranno le loro opere davanti ai lettori foggiani. Ingresso libero.

Si comincia mercoledì 26 ottobre, ore 18, con la presentazione in anteprima nazionale del libro Camera sul vuoto (Einaudi, 2022). Bruno Galluccio, poeta napoletano, al suo terzo titolo con la storica casa editrice torinese, racconterà la sua poesia fascinosa e insolita, che indaga la realtà partendo da un approccio quantistico e fisico. Giovedì 27 ottobre, sempre alle 18, tocca ad Elisa Donzelli presentare il suo lavoro dal titolo Album (Nottetempo 2021). Torinese, romana d’adozione, di recente inserita nella giuria del neonato Premio Strega Poeti, l’autrice parlerà della sua raccolta d'esordio, in grado di riscuotere ampi consensi di pubblico e critica. L’occasione è importante anche per approfondire il suo lavoro di operatrice e curatrice editoriale, partendo dall'ultimo libro pubblicato nella collana da lei diretta: La tradizione di Jericho Brown, premio Pulitzer 2020. Chiude Fuori i Poeti, venerdì 28 ottobre, ore 18, l’ospite più attesa, in virtù della sua lunga e imponente carriera: Vivian Lamarque. L’autrice milanese, amatissima dal pubblico per il suo versificare disincantato e fiabesco, presenta L'amore da vecchia (Mondadori, 2022). Si tratta di un’anteprima assoluta che è anche un’anteprima editoriale, visto che il libro della Lamarque sarà pubblicato a novembre: i lettori di Capitanata avranno la possibilità di conoscerlo prima di tutti in Italia.