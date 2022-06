Primo 'Raid del Gargano' dei vespisti: da San San Severo a Rodi Garganico e l'omaggio a Michele Scarano

Si svolgerà da venerdì 10 a domenica 12 giugno il primo raid del Gargano organizzato dai vespa club di San Marco in Lamis, San Severo e Rodi Garganico, con arrivo dei partecipanti previsto dalle 15,30 alle 17,30 in centro a San Severo, in piazza del Carmine con consumazione presso il pub 'Al gatta'. Successivamente ci sarà una visita alle cantine D’araprì, dalle 16 alle 19 e alle 19.20 a Palazzo Celestini, sede del Comune, dove il sindaco darà il benvenuto e consegnerà il gagliardetto della città a ciascun vespa club. Cena presso la Tenuta Inagro a 1,5 km da San Severo sulla strada per San Paolo di Civitate, in ricordo di Michele Avellino, appassionato motociclista amante del mondo delle due ruote e padre dei soci Giuseppe e Giovanni.

Giorno 11 ritrovo alle 8 al bar Napolitano di viale due giugno con colazione e partenza per Rignano Garganico, dove è prevista una visita al belvedere e la degustazione di alcuni prodotti tipici del posto. Alle 10.45 partenza per San Marco in Lamis. Presso il convento di San Matteo i vespisti consegneranno la pettorina ai familiari di Michele Scarano, in ricordo del farmacista e collega del club scomparso di recente. Dopo la moto-benedizione ci si dirigerà verso il Convento di San Pio a San Giovanni Rotondo per poi proseguire verso Monte Sant'Angelo intorno all'ora di pranzo. Dopo il pranzo a sacco, seguirà una visita al santuario, al castello normanno svevo e alle vie del borgo.

E poi ancora, Mattinata, Peschici, Vieste e infine a Rodi Garganico per la cena al ristorante dell'hotel Adria per una serata di gala, con premiazioni, giochi, sorprese, musica e danze.

Domenica 12 giugno appuntamento alle 8 al porto turistico e giro in barca per le grotte. In caso di mare mosso è prevista una visita al crocifisso di Varano con percorso in vespa, circumnavigando il lago di varano e la grotta di San Michele. Rientro al porto intorno all'ora di pranzo per un ricco aperitivo e il saluto delle autorità locali e dei tre presidenti. Al termine verranno consegnate le sacche con all’interno i vari gadget.

Per tutto il raid sarà garantita l'assistenza con automedica e stradale con u automezzo per apertura colonna moto; automedica con personale qualificato; un furgone per eventuali vespa in avaria; tre volontari con apparati radio per la copertura in aree non servite da seganale telefonico e tre operatori sanitari qualificati.

Gli organizzatori fanno sapere che le partecipazioni ridotte a 1-2 giorni saranno possibili, ma i costi dell’organizzazione restano invariati, pertanto la somma