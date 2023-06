I ragazzi di iFun fanno 'irruzione' al Teatro Giordano

Ci saranno anche loro la sera in cui andrà in scena a Foggia ‘Mio fratello! Libero di avere coraggio’, lo spettacolo su Michele Cianci. Stiamo parlando dei ragazzi dell’associazione iFun che il 30 giugno alle 18 saranno i protagonisti di una vera e propria ‘irruzione fotografica’ al Teatro Umberto Giordano. Alle 19, invece, una seconda squadra di ragazzi sarà nella masseria Antonia De Vargas in Via Manfredonia per una carrellata di tutti i laboratori realizzati quest’anno, oltre ad una performance di video mapping.

I due momenti del 30 giugno sono il momento conclusivo del progetto ‘Noi siamo Orizzonti’ che ha dato loro la possibilità di seguire corsi e seminari di pizza sociale, dj set, video mapping, installazioni artistiche e fotografia. Nelle intenzioni dell’associazione, però, c’è l’idea di non fermarsi qui, ma di far diventare il progetto una sorta di format itinerante di cittadinanza attiva.