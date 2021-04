RadioSpia records presenta ”Maurizio Rana: At Night”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sabato 10 aprile l’etichetta pugliese RadioSpia pubblicherà il mini album “At Night” dell’artista Maurizio Rana, con un parterre di musicisti che accompagneranno l’ascoltatore in un viaggio musicale interiore. Oltre allo stesso Rana, hanno suonato talenti come Torindo Colangione, Giovanna Russo, Gerry Ruotolo, Edgardo Caputo, Mickael Brest, Mario Pio D’Angelo, Angelica Morgese, Cinzia Diaferio ed altri.

L’opera ha richiesto ben due anni di ricerca sonora per perfezionare uno stile capace di evidenziare il particolare suono dell’handpan anche in contesti orchestrali di world music e sinfonici.

L’handpan è uno strumento musicale recentissimo, nato in Svizzera soltanto nel 1999, formato da due dischi metallici speculari che generano armonici estremamente benefici e che, per questo motivo, è diventato un simbolo sonoro di produzioni New-Age, prevalentemente solistiche, che promuovono il vivere in armonia con la Natura.

Il produttore dell’opera, il sound engineer Marco Maffei, ha lavorato con procedimenti tecnici avanzati e atipici, puntando tutto sull’idea del viaggio interiore e sulla rigenerazione energetica durante l’ascolto. In questo percorso di crescita mista a poesia, troviamo evidenti influenze musicali asiatiche, nord-europee, nipponiche e mediterranee.

Nella mitologia greca, la divinità Nyx (figlia di Caos e di Caligine) era la personificazione della notte terrestre, contrapposta al fratello Erebo, il quale rappresentava la notte nel mondo infernale. Nyx era anche in antitesi con i propri figli Etere (la luce) ed Emera (il giorno). Come nella mitologia, anche il mini album “At Night” ospita cinque entità che narrano differenti caratteristiche del vissuto notturno: dal tempo che scorre al sogno, dalla speranza all’incubo, dalle stagioni che passano al risveglio in senso ampio. Per concludere, la quinta traccia è un componimento poetico sonoro recitato dallo stesso Rana: una vera particolarità stilistica.

Il videoclip di “At Night”, con la regia di Marco Elia Morea e Marco Maffei, è stato girato nel 2020 utilizzando particolari tecniche fotografiche che rendessero palpabili le visioni e le sfaccettature di un sonno notturno e rigeneratore (Link).

RadioSpia records è l’etichetta con sede a Foggia che, dal 2012, produce artisti prevalentemente pugliesi per il mercato estero. Con questa diciassettesima pubblicazione, essa continua con coraggio e mezzi propri una missione di esportazione di cultura, dalla Capitanata verso il mondo esterno.

Con orgoglio, ma purtroppo anche con meraviglia, l’etichetta dichiara di non aver mai ricevuto alcun contributo pubblico né dalla Regione Puglia, né dal Comune di Foggia, neanche durante questa emergenza mondiale chiamata Covid, che sta intaccando tutta la filiera culturale da oltre un anno. Il mini album “Maurizio Rana: At Night” sarà in distribuzione dal 10 aprile 2021 su iTunes, Amazon, Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, YouTube, 7 digital, Qobuz e tutte le migliori piattaforme musicali.