Nonni che leggono fiabe ai bambini. In biblioteca il progetto 'Raccontami una storia'

Adulti e bambini attorno ad un immaginario focolare per raccontare storie. Come accadeva quando i nostri nonni erano piccoli. È quanto succederà giovedì 25 maggio nella biblioteca dei ragazzi de ‘La Magna Capitana’. L’appuntamento è alle 17.30 con l’incontro ‘Raccontami una storia’ che vedrà i nonni, appunto, leggere racconti ai più piccoli.

Ad intrattenere i bambini con le fiabe saranno Anna Paola Improta di ASD runners parco S.Felice ‘Correre Donna’ e Giuseppe Messina, responsabile del presidio del libro di Foggia con Anna Maria Balletti. Michele dell’Anno alla fisarmonica e Giustina Ruggiero faranno divertire i bambini con filastrocche e fiabe della nostra terra, mentre Rachele Occhionero (portavoce del comitato cittadini per i bambini di Foggia, promotore dell’evento) con la piccola collaboratrice Ada Crucinio illustrerà un racconto. Giuseppe Messina anche il 25 maggio continuerà nella sua opera di distribuzione gratuita di libri di fiabe che raccoglie dalle giacenze delle case editrici.

“I racconti – spiega Rachele Occhionero sui social – hanno la capacità di portarci in posti diversi, ci aiutano a guardare il mondo da altre prospettive e ampliano il nostro vocabolario. Si tratta di un'azione formativa di grande importanza negli adulti e, ancor di più, nei più giovani. Per questo ho ideato ‘Raccontami una storia’, un evento in cui insieme a Giuseppe Messina, Anna Maria Balletti e Anna Paola Improta, leggeremo delle storie ai bambini. Vogliamo creare un luogo di apprendimento in cui viaggiare con la mente in compagnia”.

Per partecipare all’incontro è necessario prenotarsi al numero: 3207919243.