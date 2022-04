Vittime civili di guerra foggiani per gli sfollati ucraini: la raccolta fondi dentro 'La Mongolfiera'

Da molti anni l’Anvcg è impegnata, a livello nazionale e internazionale, nella protezione delle popolazioni civili coinvolte in guerre e conflitti armati, svolgendo attività di sostegno e patrocinio (advocacy) e realizzando progetti umanitari, anche in collaborazione con Istituzioni e altre organizzazioni operanti per la tutela dei diritti umani.

Ed è proprio nello spirito della mission e dello statuto, che dal 1943 anima l’Anvcg, che è nostro compito promuovere il rispetto dei diritti umani delle popolazioni civili senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica. Ugualmente è nostro compito promuovere una cultura della pace, che sia rispettosa della dignità umana e che aiuti la reciproca comprensione, l’amicizia e la cooperazione tra i popoli.

In questa attuale situazione di guerra, come in tutte le altre, pregresse e future, il compito dell’Anvcg non è quello di schierarsi a favore dell’una o dell’altra parte in conflitto, bensì quello di essere al fianco delle popolazioni civili coinvolte nei bombardamenti e negli scontri, mettendo in atto tutte le forme di assistenza, tutela e supporto che sono nelle nostre possibilità. La recente e drammatica guerra, che dal 24 febbraio 2022 si sta consumando tra la Russia e l’Ucraina, e che rischia di estendersi se non verrà quanto prima posta la parola Pace, chiama all’impegno l’Anvcg nell’assistere le popolazioni ucraine, protagoniste di un pesante dramma umanitario.

La nostra presidenza nazionale ha già donato 10.000 euro, ha avviato i primi camion carichi di aiuti materiali ed in questo senso tutte le sedi provinciali della nostra associazione sono in prima linea nell’avviare una raccolta di fondi da destinare all’emergenza umanitaria con l’acquisto di beni di prima necessità per le popolazioni coinvolte. Già da ora è possibile contribuire alla raccolta fondi nazionale, con libere donazioni in denaro, utilizzando le coordinate bancarie IT39 Y020 0803 2840 0010 4169 324 con la causale 'Donazione vittime civili di guerra Ucraina'.

A Foggia, la prima giornata di raccolta-fondi ci sarà sabato 2 aprile con una postazione dell’associazione nazionale vittime civili di guerra, dalle 10 alle 20 all’interno della galleria del centro commerciale 'La Mongolfiera', sempre sensibile e disponibile per iniziative benefiche. Quanto raccolto sarà devoluto integralmente in progetti di aiuto e sostegno a donne e bambini vittime della guerra in Ucraina.