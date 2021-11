Cena di beneficenza al Grand Hotel Paradiso: il ricavato per i progetti a favore dei bambini con autismo

È partita a ritmo serrato l'organizzazione della cena di beneficenza che l'associazione 'Cuori Blu' ha prospettato per la serata di venerdì 17 dicembre. C'è fermento intorno all'evento che si svolgerà presso il 'Gran Paradiso Hotel Ricevimenti & SpA' di San Giovanni Rotondo.

Le famiglie, che si raccolgono intorno all'associazione, sono liete di accogliere quante più adesioni possibili per destinare i fondi ai progetti e alle iniziative che coinvolgono i bambini con autismo del nostro territorio, in primo luogo la necessità di portare avanti le terapie che quotidianamente i bambini hanno in programma.

Il tutto si svolgerà nella meravigliosa cornice di uno dei più eleganti hotel-ristorante della città di San Pio dove, al dell’ottimo cibo con menù a scelta tra carne e pesce (previsto anche il menù baby) innaffiato da spumeggianti bollicine, si susseguiranno momenti di divertimento e intrattenimento. Prevista, anche, durante la serata una lotteria a premi. Coinvolti gli esercizi commerciali direttamente chiamati in causa dai soci-organizzatori.

Si prevedono sorprese. Trattandosi di un’iniziativa a scopo benefico è ben accetto qualsiasi tipo di contributo e collaborazione. Di seguito i vari menù della serata e i contatti per prenotarsi alla cena di beneficenza che prevede posti limitati e il possesso del Green Pass per potervi partecipare. I bambini di “Cuori Blu” vi aspettano perché come detto da R. G Ingersol: “Le mani che aiutano sono più sante delle labbra che pregano”.