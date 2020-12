Quanti giochi a Candela! Viaggio tra i ricordi

Babbo Natale e la Befana porteranno grandi e piccini alla scoperta del Museo del giocattolo di Candela.

La collezione del museo è nata dai giocattoli donati dai cittadini di Candela.

Tra macchinine di latta, bambole curate in ogni dettaglio, pupazzi in legno e persino uno splendido cavallo in resina di una giostra degli anni '20 del '900; faremo un salto nel passato!

Per partecipare a tutte le attività gratuite preparate dalla Casa di Babbo Natale, non dimenticate di seguirci con un Like alla pagina.

Saremo lontani, ma vicini!