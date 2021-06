A Marina di Lesina la prima Giornata Ecologica per ripulire le pinete

L'iniziativa è in programma il prossimo 13 giugno. Sono coinvolte più di 30 realtà. Capofila la Pro Loco

Ripulire le pinete di Marina di Lesina dai rifiuti abbandonati selvaggiamente: è l'obiettivo della prima Giornata Ecologica multi-associativa in programma domenica 13 giugno.

La Pro Loco di Marina di Lesina è l'associazione capofila. Tra le finalità dell'iniziativa, patrocinata dal Comune di Lesina, c'è anche quella di "approfittare dell'evento per consolidare una rete del terzo settore", fa sapere il presidente Gerardo Leo.

Sono coinvolte più di 30 realtà, compresi lidi, attività ricettive e della ristorazione, aziende, associazioni di volontariato e di protezione civile, e i comitati costituiti in occasione delle elezioni.

L'appuntamento è fissato alle 8.30 in via dei Platani 50, presso la sede della Pro Loco, per il ritiro del materiale e la consegna delle attrezzature.

Alle 9.30 sono in programma gli indirizzi di saluto con il Reparto Carabinieri Biodiversità della Foresta Umbra. Alle 11.30 saranno distribuiti i sacchetti di ristoro. Le attività termineranno alle 13.30.