'Puglia. La sposa promessa': a Foggia presentazione corale dell'antologia dedicata al 'tacco dello stivale'

Il primo incontro di novembre è un’antologia dedicata alla nostra regione: una serie di ritratti o reportage d’autore realizzati da scrittori pugliesi di alto profilo, penne più o meno affermate in grado di riconoscere i segni del cambiamento, la bellezza e i contrasti di uno dei territori più affascinanti d’Italia. Giovedì 4 novembre, alle ore 18.30, nell’auditorium della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia, di scena una presentazione corale con protagonisti tre scrittori e un editore: Gabriella Genisi (autrice di successo, creatrice dei gialli di Lolita Lobosco, ormai famosissimi anche grazie alla fiction Rai), Roberta Jarussi, Giovanni Rinaldi e Alessio Rega, quest’ultimo fondatore e direttore di Les Flàneurs edizioni. Al centro della serata, appunto, la presentazione a più voci dell’antologia Puglia. La sposa promessa (Les Flàneurs, 2021), curata da un altro scrittore e giornalista del territorio, Davide Grittani, direttore della collana. L’incontro rientra nella rinnovata rassegna Fuori Gli Autori…Continua, organizzata insieme con libreria Ubik e Provincia, e patrocinata da Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese. L’ingresso all’evento è libero, fino a esaurimento posti (green pass obbligatorio).

Puglia. La sposa promessa (Les Flàneurs edizioni, 2021). Esistono tante Puglia. E tanti tipi di pugliesi. Emigrati, stanziali o da asporto. Quelli che la frequentano una volta l’anno, d’estate. Quelli che ci hanno lasciato la famiglia, oltre a un pezzo di cuore. Quelli che hanno trovato l’Eden, fermandosi a godere delle cure di una terra tutto sommato ancora semplice. E quelli che ci vivono, ai quali non va spiegato niente. Laboratorio ideologico-politico o ferita non cicatrizzata di un Sud ancora molto arretrato? Portabandiera della riscossa della slow life oppure eterna periferia dell’impero? Cos’è oggi la Puglia? Sgonfiata la bolla della Puglia migliore (di cosa? di chi?), tocca agli scrittori raccontare una regione così bella da permettersi il lusso di trascurarsi. Da queste pagine così sincere e in alcuni casi sofferte, emerge la Puglia delle mille contraddizioni. Qui, come in nessun altro posto, la terra ha provato a sposare uno dei popoli più generosi e complessi del Paese. I pugliesi, appunto. Dentro i luoghi, le strade e le piazze raccontate nei viaggi sentimentali che ospitiamo, c’è la Puglia sfuggita al racconto delle cronache e degli spot. La sposa alla quale tutti vorrebbero mettere la fede, ma che nessuno sembra sedurre e meritare davvero.

Gli autori dell’antologia: Nicola Lagioia, Gabriella Genisi, Piernicola Silvis, Giovanni Rinaldi, Roberta Pilar Jarussi, Chicca Maralfa, Nicky Persico, Carlo D’Amicis, Cosimo Argentina, Ilaria Palomba, Livio Romano, Edoardo Winspeare. Collana diretta da Davide Grittani.

