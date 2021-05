Puglia Inaspettata, Stornara: visita, aperitivo e visita azienda vinicola

Stornara è la New York di Puglia, la Mecca della Street Art di Capitanata. Con i suoi 52 murales di artisti di fama internazionale è una meta obbligata se ti piace l’arte.

Dopo aver visitato il borgo e i suoi murales, ci sposteremo a Stornarella dove verremo accolti da Gianni Mauriello, fondatore di “Casa Primis” per una visita guidata all’azienda vitivinicola alla ricerca dei segreti che l’hanno portata ad essere annoverata sulla prestigiosa rivista “Gambero Rosso“.

Al termine della visita ci aspetterà un aperitivo rinforzato curato dall’A.P.S. Only Food, promotrice di prodotti a Km Zero e delle #EccellenzediCapitanata.

Acquistando il biglietto contribuirai all’organizzazione del festival Stramurales perché doneremo parte del ricavato all’A.P.S. Stornara Life che da tre anni si impegna per trasformare Stornara in una città d’arte.

Domenica 6 Giugno, dalle 9:30, partiremo dalla sede dell’A.P.S. Stornara Life per passare una giornata all’insegna dell’arte e dell’enogastronomia di qualità.

⌛ ORARI:

Inizio: 9.30 presso la sede di Stornara Life (Via Ettore Fieramosca 4. 71047 Stornara)

Termine: 12.30 presso l'Azienda Vitivinicola Casa Primis (Via Ortanova km. 0,500 cap 71048 Stornarella (FG)

✔️SERVIZI INCLUSI:

- tour con guida turistica abilitata e storico dell'arte

- aperitivo

- visita guidata in azienda vitivinicola

- assicurazione

💶 COSTI

€ 29,90 a persona.

🧒👧 GRATIS per bambini da 0 a 6 anni.

🎫 DISPONIBILITA':

Numero minimo 15 partecipanti.

⏱️ SCADENZA:

Posti limitati, prenotazione e pagamento anticipato obbligatorie entro il 30 maggio.

😷 INFOCOVID:

Obbligo mascherina e firma del registro presenza, come da normativa vigente.

🚙 AUTO:

Gli spostamenti sono a carico di ciascun partecipante.

🎟️ BIGLIETTERIA:

Online su trawellit.it.

☎️ CONTATTI:

Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910

Questo evento è realizzato in collaborazione con Azienda Vitivinicola Casa Primis, A.P.S. Only Food e A.P.S. Stornara Life.

