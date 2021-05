Puglia Inaspettata: caccia al Tesoro di Bovino

Conosci la Scimmia di Bovino?

E il miracoloso “Buco di San Marco”?

Se la risposta è no, vesti i panni dell’esploratore e partecipa alla nostra Caccia al Tesoro! Scoprirai i segreti di uno dei Borghi più Belli d’Italia risolvendo enigmi e indovinelli.

Non ci sono limiti di età! Puoi partecipare in famiglia o con gli amici rispettando tutte le prescrizioni anti Covid.

Con il kit Caccia al Tesoro riceverai una mappa interattiva, gli enigmi e una consumazione gratuita presso un bar per rimetterti in forze durante la caccia.

Al termine del gioco tutti riceveranno un premio, perché l’importante è divertirsi e imparare, ognuno con i propri tempi.

L'attività è per singoli, famiglie e gruppi di minimo 2 persone, massimo 6 persone a squadra con almeno un maggiorenne.

I gruppi sono autonomi. L'attività ha una durata prevista di circa 1 ora e 30 minuti ed è possibile incominciarla in qualsiasi momento tra le 16 e le 20 (ultima partenza del gruppo ore 19).

Iscriviti ora: 👉 👈

⌛ ORARI:

INIZIO: dalle 17.00 presso la Pro Loco di Bovino

TERMINE: entro le 20.00 presso la Pro Loco di Bovino

✔️SERVIZI INCLUSI:

- kit caccia al tesoro

- gadget

- consumazione presso bar/panificio.

💶 COSTI

€ 7.90 a persona.

🧒👧 GRATIS per bambini da 0 a 6 anni.

🎫 DISPONIBILITA':

Numero minimo 15 partecipanti, numero massimo 40 partecipanti.

⏱️ SCADENZA:

Posti limitati, prenotazione e pagamento anticipato obbligatorie entro il 15 giugno.

😷 INFOCOVID:

Obbligo mascherina e firma del registro presenza, come da normativa vigente.

🎟️ BIGLIETTERIA:

Online su trawellit.it.

☎️ CONTATTI:

Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910

Questo evento è realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Bovino e l’Infopoint di Bovino.

