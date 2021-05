Puglia inaspettata, alla scoperta di Ascoli Satriano: visita, aperitivo, museo e rievocazione storica

Ori, gioielli, marmi pregiati, sono solo alcuni dei reperti archeologici conservati presso il Polo Museale di Ascoli Satriano che ti lasceranno senza parole. Reperti che raccontano di una civiltà colta e ricca che usava il lusso per mostrare il proprio status, anche dopo la morte, con i corredi funerari.

Il Polo è famoso per la scultura dei Grifoni, ma non è l’unica eccellenza. Infatti una guida turistica abilitata della coop ArteMus ti racconterà significato e caratteristiche di reperti meno noti, ma altrettanto importanti, come bracciali d'argento, vasellame dal sapore greco, coppe di vetro finissimo e collane in oro.

Al termine della visita, all’interno del chiostro settecentesco, ti aspetterà un ricco aperitivo di prodotti enogastronomici a Km0, a cura dall’A.P.S. Only Food, e una macchina del tempo. Sì, perché ti troverai di fronte a guerrieri e cittadini dell’antica Daunia grazie all’associazione Ausculum in Apulia, gruppo di esperti rievocatori storici, che ti mostrerà reperti antichi accuratamente ricostruiti.

Iscriviti ora: 👉 👈

⌛ ORARI:

17.00 presso il Polo Museale di Ascoli Satriano

✔️SERVIZI INCLUSI:

- tour con guida turistica abilitata

- aperitivo

- ingresso al Museo Civico di Ascoli Satriano

- rievocazione storica

- assicurazione

💶 COSTI

€ 34.90 a persona.

🧒👧 GRATIS per bambini da 0 a 6 anni.

🎫 DISPONIBILITA':

Numero minimo 15 partecipanti, numero massimo 40 partecipanti.

⏱️ SCADENZA:

Posti limitati, prenotazione e pagamento anticipato obbligatorie entro il 5 giugno.

😷 INFOCOVID:

Obbligo mascherina e firma del registro presenza, come da normativa vigente.

🚙 AUTO:

Gli spostamenti sono a carico di ciascun partecipante.

🎟️ BIGLIETTERIA:

Online su trawellit.it.

☎️ CONTATTI:

Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910

Questo evento è realizzato in collaborazione con Polo Museale di Ascoli Satriano, cooperativa ArteMus, Ausculum in Apulia e A.P.S. Only Food.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...