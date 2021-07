Pubblicato il libro di Jacopo De Felice “Il bagnino influencer”, edito da oVer Edizioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Nell’opera l’autore illustra come, dietro l’utilizzo del social network Instagram ci sia la speranza di diventare un famoso influencer. È il sogno dichiarato da De Felice. Ma c’è qualcosa in più che l’autore vuole evidenziare: l’uso attento e consapevole della tecnologia. È la strada per continuare a sognare e, magari un giorno, diventare famoso. “L’uomo ha tanto bisogno di comunicare e ‘connettersi socialmente’ e, per tale ragione, occorre sfruttare al meglio i vantaggi che derivano dalle tecnologie. Sappiamo tutti che i social network hanno acquistato una considerevole importanza e sono ormai parte integrante della nostra società e del nostro modo di vivere”, ha dichiarato Jacopo De Felice. Nato a Vizzolo Predabissi, Città metropolitana di Milano, dall’età di un anno Jacopo De Felice vive a Rodi Garganico in provincia di Foggia. Nella stagione estiva fa il bagnino e, in passato, ha avuto una breve esperienza in una società di comunicazione e organizzazione eventi. Il resto è su Instagram. L'opera è scaricabile dalle piattaforme online: La Feltrinelli, Mondadori Store, Ibs, Amazon, San Paolo Store, Librerie Coop, Kobo ed altri.