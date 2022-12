Proiezione di Verticalman con ‘Spichisi’: in sala Nicola Rignanese incontra il pubblico

Dopo la premièr del 21 dicembre scorso, domani 27 dicembre è prevista un’altra proiezione speciale di ‘Verticalman – storia di un uomo verticale’, il film che “parla foggiano” in programmazione dal giorno di Natale alla Città del Cinema. Il pubblico avrà l’occasione di incontrare in Sala 4 l’attore Nicola Rignanese che assisterà allo spettacolo delle 21.20.

Il film di Roberto Moretto annovera nel suo cast anche attori di spiccata e riconosciuta fama nazionale. È il caso di Nicola Rignanese che in Verticalman interpreta il ruolo di Spichisi, temuto boss della mala locale, vessatore di esercenti dalla sopraffine sensibilità in materia di “finanza ed economia”. Riganese, foggiano di nascita, classe 1965, è, tra le altre cose, la storica spalla di Antonio Albanese. Insieme a lui recitano colleghi foggiani provenienti dal mondo del cinema e del teatro che in questa esperienza hanno scelto di fondere le proprie capacità in nome di un messaggio forte di difesa e rivendicazione di valori importanti per la città.

Il lungometraggio è interamente girato a Foggia, parla di Foggia, dei foggiani, di chi ha smesso di combattere la criminalità e di chi invece continua a farlo quotidianamente.