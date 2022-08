L'estate non è finita: Vico del Gargano ospita Max Paiella, attesa per Rocco Papaleo e Carlo Cracco

Non è finita: l’Estate Vichese, nelle prossime serate, proseguirà nel piazzale della Stazione di San Menaio, a pochi metri dal mare . E’ lì che giovedì 1 settembre, dalle 21.30, si terrà lo spettacolo di Max Paiella, 'Storie di un Cantastorie'. Showman, autore, voce radiofonica e attore conosciuto e apprezzato in tutta Italia, Max Paiella, in questo originalissimo spettacolo, racconta le storie che legano il teatro e la cultura ai luoghi che ha imparato a conoscere e ad amare.

Tra i suoi luoghi del cuore ci sono anche Vico del Gargano, San Menaio e Calenella che, dunque, troveranno un loro spazio di narrazione inedito e da una nuova prospettiva anche all’interno dello spettacolo di giovedì 1 settembre. L’Italia dei borghi, delle frazioni, con i loro usi e costumi, è il filo conduttore di uno show allegro, scanzonato, che va avanti con il ritmo serrato e brillante che è sempre stata una delle caratteristiche delle performance artistiche e istrioniche di Max Paiella. Musica, comicità, personaggi dall’ironia multiforme e contagiosa sono gli ingredienti di uno show capace, al tempo stesso, di divertire, coinvolgere e insegnare molte cose dell’identità culturale italiana. L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera. L’evento è organizzato dalla Pro Loco San Menaio e Calenella e dall’Amministrazione comunale di Vico del Gargano, in collaborazione Ferrovie del Gargano.

GARGANO ARTE FESTIVAL | Il 3, 4 e 5 settembre, sempre nel piazzale della Stazione di San Menaio, si terrà il Gargano Arte Festival. Sabato 3 settembre, dalle 21.30, sarà Rocco Papaleo a raccontarsi al pubblico di San Menaio dialogando con il giornalista Stefano Meloccaro, direttore artistico del festival. L’attore e comico lucano, tra aneddoti, ironia e divagazioni musicali, racconterà se stesso, la sua filosofia, la carriera che lo ha portato a raccontare tra sorrisi e poesia personaggi e luoghi a cui è profondamente legato. Il pubblico di San Menaio, così, avrà la possibilità di conoscere da vicino uno degli attori più apprezzati degli ultimi anni, capace di riscuotere enorme successo al cinema e in televisione.

Domenica 4 era prevista la serata con l’intervista a Flavia Pennetta, ma l’ex tennista mondiale ha dovuto rinunciare per motivi personali; al suo posto, sempre con inizio alle 21.30, ci sarà Giovanni Vernia, comico, attore, produttore radiofonico e dj producer che divenne famoso per l'interpretazione del personaggio comico Jonny Groove, comparso per la prima volta a Zelig, e protagonista anche al cinema in un film diretto dallo stesso Vernia, “Ti stimo fratello”.

Lunedì 5 settembre, dalle 21.30, il piazzale della Stazione di San Menaio ospiterà Carlo Cracco, il più famoso tra gli chef stellati d’Italia, protagonista in questi anni di trasmissioni televisive, libri, interviste e spettacoli che, immancabilmente, mettono al centro amore e passione per la grande cultura della cucina italiana fra tradizione e innovazione. Lo chef, intervistato da Stefano Meloccaro, racconterà il suo legame con il Gargano, fatto di paesaggi naturali ed enogastronomici di straordinario valore ed eccezionale unicità. Anche il Gargano Arte Festival è organizzato dalla Pro Loco San Menaio e Calenella e dall’Amministrazione comunale di Vico del Gargano, in collaborazione con Ferrovie del Gargano.