Foggia scende in campo per la 'Giornata mondiale del rifugiato': un programma ricco di appuntamenti

Questa mattina nella sala consiliare del Comune di Foggia si è svolta la presentazione del calendario di eventi per la 'Giornata Mondiale del Rifugiato', promosso da diversi enti, associazioni e realtà del territorio che gestiscono progetti Sai – Sistema di Accoglienza ed Integrazione - e di inclusione dei cittadini migranti, con il patrocinio del Comune di Foggia e della Provincia di Foggia.

Un programma di eventi finalizzato a stimolare nel rito dell’incontro la possibilità di avvicinarsi al tema dei rifugiati e dei migranti ascoltando le loro voci, entrando nelle loro storie, scoprendo le loro qualità artistiche, gustando i loro piatti, giocando insieme.

A presentare gli appuntamenti in programma sono stati Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia, l'assessore alle Politiche sociale Simona Mendolicchio, Carmine Spagnuolo, presidente della cooperativa sociale Medtraining e Domenico Rizzi, presidente Arci provinciali di Foggia.

Nei giorni scorsi, quindi, ha avuto inizio la quarta edizione del 'Torneo di calcetto per l’integrazione – Francesco Ginese' promosso dalla cooperativa sociale Medtraining, che sta coinvolgendo nove squadre con l’obiettivo di creare un’occasione di incontro, gioco, scambio. Dopo le prime partite disputate, il torneo proseguirà nelle giornate del 13, 17 e 18 giugno, con le finali per aggiudicare il podio di questa edizione.

Uno degli appuntamenti più importanti è quello in programma venerdì 14 giugno, a partire dalle ore 9.30, nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana (piazza XX Settembre 20) in cui si svolgerà il seminario 'Se lo SAI accogli. Storie di integrazione' Un’occasione per ascoltare voci, storie, testimonianze lavorative, abitative ed inclusive dei beneficiari che sono stati ospiti o che sono oggi accolti in diversi progetti presenti nel territorio: Manfredonia, Orsara di Puglia, Candela, Bovino, Cerignola, Casalnuovo Monterotaro, Foggia, Poggio Imperiale, Stornara, Lucera, San Ferdinando di Puglia.

Nel corso della giornata saranno illustrati anche i numeri dei Sai n provincia di Foggia, per favorire il dialogo multiculturale. Tra gli interventi più attesi, quelli di Ludovico Vaccaro, procuratore capo della Procura della Repubblica di Foggia; Rosa Massa, presidente della Commissione Territoriale di Foggia; Virginia Costa, responsabile del Servizio Centrale SAI.

Sarà poi la volta di mercoledì 19 giugno 2024, con l’appuntamento aperto a tutta la cittadinanza a viale XXIV Maggio, dove dalle ore 18.00 alle 24.00 sarà possibile vivere la “Giornata Mondiale del Rifugiato”. Mostra dei prodotti realizzati dai beneficiari dei SAI, spettacoli con fuoco e di equilibrismo, giochi per bambini, attività ludiche, trucca bimbi, laboratorio di bolle di sapone, treccine africane, danze popolari, stand delle culture, concerto a cura dell’Orchestra Popolare di Via Leuca, Dj Set. E ancora: la premiazione del “Torneo di calcetto per l’integrazione – Francesco Ginese” e la presentazione dei progetti di accoglienza dei migranti. Voci, colori, arti per avvicinare la comunità foggiana al tema dei rifugiati e dei migranti, incontrando le loro storie, scoprendo le loro qualità artistiche, gustando i loro piatti, giocando insieme. Il 20 giugno, infatti, si celebra la “Giornata Mondiale del Rifugiato”, appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati nel mondo, costretti a fuggire da guerre e persecuzioni, lasciando i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era la loro vita per cercare salvezza in un altro Paese.

Nel calendario degli eventi, rientra anche il convegno “Sfruttamento del lavoro e caporalato”, in programma lunedì 24 giugno, alle ore 17.00, nell’aula magna “Francesco Maria Silla” del Dipartimento di Giurisprudenza di Foggia. Nell’occasione saranno presentati i due volumi “Per motivi di giustizia” e “Sfruttamento e Caporalato in Italia. Il ruolo degli enti locali nella prevenzione e nel contrasto” di Marco Omizzolo, sociologo, presidente di Tempi Moderni e docente a contratto di Sociopolitologia delle migrazioni dell’Università Sapienza di Roma. Inoltre, la rete informale promotrice di tutte le attività, sta lavorando per organizzare nei prossimi mesi nel territorio della provincia di Foggia un momento di formazione nazionale destinato ai responsabili e a gli operatori dei progetti SAI.