Da Cerignola a Lecce, la creatività viaggia con CinemaArt Puglia

Un viaggio tra recitazione, fumetto e scrittura creativa che attraversa la Puglia, toccando le città di Cerignola, Barletta, Alberobello e Lecce, partendo dalla visione di un film. A scandire i ritmi di questo percorso formativo sarà CinemArt Puglia, progetto finanziato dalla Regione Puglia con il bando ‘Custodiamo la cultura in Puglia 2021’ che vede come capofila la multisala Corso di Cerignola e il coinvolgimento di altri tre cinema pugliesi: la multisala Paolillo di Barletta, il cinema teatro dei Trulli di Alberobello e il DB d’Essai di Lecce.

“È una grande opportunità di formazione che offriamo a giovani e meno giovani della nostra Regione – dichiara Simona Sala, direttrice del multisala Corso di Cerignola, capofila del progetto. Con questo entusiasmante percorso e con l’aiuto di professionisti del settore, cercheremo di stimolare l’estro e la fantasia, con un occhio sempre attento all’inclusione sociale”.

Venti incontri in presenza e online per un totale di 50 ore di lezione destinate ad un target di riferimento che sarà suddiviso in due gruppi, junior (15-25 anni) e senior (26 anni in su). Gli incontri saranno tenuti da esperti delle tre macroaree scelte. Per la recitazione ci sarà Alessandra Sciancalepore, attrice, regista e direttrice artistica della Compagnia Arterie Teatro di Molfetta, per il fumetto Mario Milano, disegnatore di Tex, scenografo, docente per dieci anni all’Accademia di Belle Arti di Foggia e attualmente insegnante all’Accademia di Frosinone. Sarà infine Eleonora Merlicco, psicologa, arte-terapeuta e formatrice leader in Metodologia Caviardage ad occuparsi dei laboratori di scrittura creativa e arte poetica.

Si partirà venerdì 29 aprile dal multisala Corso di Cerignola con la proiezione di due film che saranno trasmessi in contemporanea anche nelle altre sale coinvolte nel progetto. Il gruppo Junior visionerà Spiderman, Un nuovo universo, quello senior I sogni segreti di Walter Mitty.

Il format, in presenza e online, renderà possibile la partecipazione a tutti gli incontri dislocati nelle diverse città, attraverso un link di partecipazione che sarà fornito a tutti gli iscritti insieme ad una tavoletta grafica. Il progetto dedica particolare attenzione anche agli audiolesi e videolesi a cui saranno riservati posti gratuiti e messi a disposizione tavolette grafiche in rilievo, interpreti lis e tiflologi (esperti nell’approccio con persone con disabilità visive).

Il Progetto CinemArt Puglia si chiuderà a Cerignola il 2 luglio con le rappresentazioni teatrali e la mostra dei lavori realizzati durante il percorso. L’evento si svolgerà presso Terra Aut, un bene confiscato alla criminalità organizzata cerignolana e assegnato nel 2011 alla Cooperativa Sociale AlterEco. All’appuntamento finale parteciperanno tutti i protagonisti del progetto, anche gli iscritti presso le sedi di Barletta, Alberobello e Lecce, che raggiungeranno il luogo a bordo di un pullman organizzato. Per iscrizioni e info sul programma consultare il sito www.cinemartpuglia.it