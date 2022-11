‘Ndnjenn' parte a suon di rap: da Parcocittà la Caritas lancia il suo progetto contro la povertà educativa

Il ‘Ndnjenn Festival’ a Parcocittà ha aperto ufficialmente il progetto ‘Ndnjenn Resta a Foggia’, promosso dalla Caritas Diocesana di Foggia-Bovino, coadiuvata da una serie di partner. Il festival, con la direzione artistica di Gennarone dei Tavola 28, che ha coinvolto giovani artisti della scena rap provenienti da tutta Italia, è stata l’occasione per presentare il progetto che prevede laboratori e percorsi di formazione per neet (giovani tra i 16 e i 29 anni non inseriti nel mondo del lavoro o in percorsi di istruzione e formazione) allo scopo di contrastare la povertà educativa e di stimoli. I promotori hanno scelto il linguaggio della musica, attraverso dj set e live nell’anfiteatro di Parco San Felice, per avvicinarsi i ragazzi, coinvolgerli e intercettare possibili destinatari.Il progetto Ndnjenn, in dialetto 'non andartene', punta, tra le altre cose, a rafforzare le competenze dei minori e dei giovani, sostenendo la loro qualificazione e formazione professionale, e a favorire il loro inserimento lavorativo.