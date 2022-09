'Daunia Land Art': il progetto di arte pubblica per la riqualificazione del paesaggio Tratturale e della tradizione della Transumanza

Sabato 17 settembre alle 11:30 si terrà presso Masseria Torre Bianca (Candela - FG) l'evento di presentazione istituzionale dell'opera di Land Art di Vito Maiullari e degli interventi realizzati con la comunità di Candela durante i Laboratori Transumanti.

L'evento sarà accompagnato da un aperitivo transumante a cura della cooperativa sociale Ortovolante.

'Daunia Land Art 2020' è un progetto di arte contemporanea per la rivalutazione del paesaggio Tratturale e della tradizione della Transumanza (Patrimonio Unesco Culturale Immateriale dell'Umanità), che intende segnare con una prima opera d'arte ambientale l'area verde alberata della Masseria Torre Bianca nel territorio di Candela, e attivare un percorso artistico-laboratoriale, finalizzato alla creazione di un hub di arte ambientale per la produzione ed esposizione di opere da inserire nel paesaggio, fruibili da cittadini e turisti, facendo interagire la residenza di un artista di livello internazionale e lo scambio con le risorse creative del territorio.

Il progetto innescherà un processo rigenerativo, nel solco delle iniziative degli anni precedenti, coltivando sul territorio la potenzialità del linguaggio dell'arte come veicolo di rinascita delle storie e dell'identità della cultura della Capitanata.

Dall'8 all'11 settembre si sono svolte due macro-attività:

LAND ART e TRANSUMANZA: un intervento site specific permanente realizzato nell'area a verde di pertinenza di Torre Bianca da un land artist, VITO MAIULLARI, affiancato da Aurora Vantaggiato, Anna Torre, Raffaele Vitto con un'installazione di arredo rurale in pietra calcarea pugliese e lana di pecora.

LABORATORI TRANSUMANTI: laboratori esperienziali focalizzati sull'arte naturale/ambientale, condotti da tre realtà sperimentali di Capitanata, che vedranno coinvolti ragazzi in età scolare e anziani:

- Ranbow sheep, con Paulina Sroka, un laboratorio di tintura della lana, materia prima reperita presso produttori locali, con colori naturali, ottenuti artigianalmente.

- Memorie della Terra, con Valentina Catano, un laboratorio di land art e bioarte che prevede la manipolazione di materiali naturali quali terra, argilla e paglia per la creazione di un’installazione ispirata ai tratturi della transumanza.

- Intrecci, con il duo I-PEZ (Federica Tonti&Giulia Ricciardi), un laboratorio di tessitura condivisa di lettere a caratteri cubitali, con l’utilizzo di filo di lana e rete metallica, che assemblate comporranno un’opera collettiva visibile a distanza.

Al termine dei percorsi sono state realizzate esposizioni contemporanee, rendendo protagonisti i ragazzi nel coinvolgimento della comunità locale, creando quelle condizioni culturali per una tutela dal basso.

I Laboratori e l’intervento site specific hanno coinvolto la comunità di Candela e gli ospiti dei progetti Sai "vulnerabili" e "Free entry" gestiti dalla Cooperativa Medtraining.

L'intera operazione 'Daunia Land Art' è narrata in tempo reale attraverso uno storytelling video e fotografico a cura di Wild Rat Film di Niky Dell'Anno e Andrea Belardinelli e condivisa attraverso i canali social Facebook e Instagramm. Grafica Grenzi Design.

Daunia Land Art è un progetto finanziato dalla Regione Puglia ("Programma Straordinario 2020 in Materia di cultura e Spettacolo e Sostegno Anno 2019 in Materia di spettacolo dal vivo" approvato con D.G.R. n. 2077 del 18/11/2019, modificato dalla D.G.R. n. 2400 del 19/12/2019 D.D. n. 2 del 18/01/2021 Azione 5 - ID 30256), promosso da ArcheoLogica S.r.l. - Servizi e progetti per i beni culturali, con il contributo della Provincia di Foggia, in collaborazione con la Fondazione Pino Pascali, il supporto storico-scientifico del Dipartimento Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia, con il patrocinio del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio Onc e Riforma Fondiaria Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione Regione Puglia, in collaborazione con il Gal Meridaunia.