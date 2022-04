La giornata della bellezza a San Nicandro Garganico

Lunedì 4 aprile presso il ristorante 'La Baita' di San Nicandro Garganico, a partire dalle 18, il centro medico polispecialistico Santa Maria della dr.ssa Marinella Achille, organizza in esclusiva per la provincia di Foggia, l'evento 'Progetto Bellezza' per approfondire le nuove frontiere tecnologiche e le conoscenze mediche che pongono la cura dell'immagine e la ricerca della perfezione estetica tra i più importanti strumenti di comunicazione ed affermazione personale nella società odierna.

Alla manifestazione interverranno importanti esperti del settore medico-estetico: la dr.ssa Di Lizio, Beauty Specialist, che mostrerà, in una rassegna teorico-pratica, i moderni e diffusi strumenti utilizzati per il trattamento dei più comuni inestetismi del corpo e del viso per il ringiovanimento volto, dimagrimento e tonificazione in modo semplice e rapido con risultati stabili, duraturi ed estremamente naturali, nonché il dr Nicola Grifa, chirurgo estetico, con all’attivo oltre 8mila interventi chirurgici nel corso della sua pluridecennale esperienza.

Possibilità di prenotare una seduta omaggio di trattamento-prova. L'evento vedrà la presenza di aziende del settore dermo-cosmetico, con omaggi e gadget ai partecipanti.