Profumiamo la Musica: per la prima volta a Foggia in scena una sinestesia tra suoni e profumi

Debutta a Foggia un evento unico nel suo genere dove i sensi diventano protagonisti: venerdì 3 dicembre alle ore 20.30 presso l’Auditorium Santa Chiara appuntamento con Profumiamo la Musica, un momento da vivere lasciandosi conquistare dalla potenza evocativa delle fragranze e dalle emozioni coinvolgenti della musica. Profumiamo la Musica nasce da un’idea delle sorelle De Flumeri, titolari di Profumi e Balocchi Profumeria Artistica, che affianca alle sue attività di vendita anche quelle di divulgazione culturale olfattiva. Operative da anni sul territorio, le sorelle De Flumeri collaborano con associazioni locali e nazionali del settore promuovendo il mondo delle fragranze di nicchia e viaggi sensoriali attraverso jus, spezie e note olfattive. Dalle note olfattive a quelle musicali nasce il passo a due con Profumiamo la Musica, come racconta Daniela De Flumeri: “Profumiamo la Musica è una sinestesia tra i suoni e le fragranze. Ci sono momenti in cui un profumo si deve solo ascoltare, un momento in cui due vibrazioni percettive, udito e olfatto, si incontrano, dando vita ad un dialogo inatteso fra gli accordi degli strumenti che risuonano e le note di una fragranza che si diffondono. Nasce così un evento unico nel suo genere che abbiamo voluto portare nella nostra città”.

Protagoniste indiscusse dell’evento le fragranze Perris Monte Carlo, veri capolavori nel mondo del profumo che lasciano il segno per la qualità delle materie prime e l’inconfondibile sentore di essenze naturali, un “guardaroba” olfattivo capace di raccontare di noi e del nostro stile. Profumiamo la Musica ha ricevuto anche il tocco artistico di Lucy Petrucci, docente di musica, pianista, Music Planner nonché Responsabile di Grandi Eventi del club per l’Unesco di Foggia al Teatro Giordano curando manifestazioni di grande levatura musicale ma anche a sfondo benefico. Tra i generi musicali ampio spazio alla musica classica che meglio di tutte si accorda con l’eleganza del profumo ma non solo, come ci anticipa Lucy Petrucci: “La necessità di tornare a vivere una vita quasi normale dopo un anno e mezzo di stop agli eventi si coniuga in un nuovo aspetto di mood esigenze del pubblico. Un evento come Profumiamo la Musica diventa attrattivo e coinvolgente per tutti i cinque i sensi”. L’evento si svolgerà in presenza nel pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti.

L’accesso sarà consentito a chi è regolarmente munito di Green Pass oppure di un tampone molecolare o antigenico rapido con risultato negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti. Profumiamo la Musica è promosso da Profumi e Balocchi Profumeria Artistica. Dopo gli studi in Francia, Daniela e Valeria De Flumeri portano in città la profumeria di nicchia offrendo ai propri clienti fragranze realizzate da nasi specializzati e da maestri artigiani. A differenza della profumeria tradizionale, le fragranze artistiche non seguono la moda del momento. I profumi sono opere d’arte capaci di interpretare emozioni impalpabili in viaggi sensoriali olfattivi. Diventano il “vestito” di ogni persona in quella combinazione unica che sboccia tra le materie prime naturali e l’incontro con la pelle di chi lo indossa. Dal 1998 Profumi e Balocchi è un punto di riferimento per chi desidera fragranze uniche e alta profumeria per la skincare e la bellezza del proprio volto ma soprattutto per chi ama viaggiare con i sensi attraverso “passeggiate olfattive” alla scoperta del profumo giusto per sé. Da qui anche le attività di divulgazione della cultura olfattiva che affiancano le attività di vendita di Profumi e Balocchi, rendendola una realtà unica sul territorio.