Un corso di giornalismo e comunicazione intitolato al compianto Gianni Cicolella: l'iniziativa di Profadvisor

Profadvisor lancia il Corso di Giornalismo e Comunicazione 'Gianni Cicolella', intitolato al compianto giornalista foggiano. La nota realtà foggiana, che dal 2019 si occupa di ripetizioni private e formazione nel nome della legalità e della qualità, punta ancora una volta i riflettori sulla comunicazione con un corso nuovo e completo.

Il corso di Giornalismo e comunicazione 'Gianni Cicolella' si svolgerà in presenza, nella sede di Profadvisor, in via Torelli, a Foggia e si articolerà in 28 ore di formazione, divise in 14 lezioni teorico-pratiche che partiranno dalla fine di aprile. Le prime tre lezioni, obbligatorie per tutti gli iscritti, avranno al centro i fondamenti del giornalismo e della comunicazione.

A queste, seguiranno tre moduli e ogni iscritto potrà scegliere se frequentarli tutti o preferire quello più affine alle sue ambizioni. Giornalismo economico, giornalismo sportivo e comunicazione istituzionale sono i tre campi in cui esperti del settore metteranno a disposizione i loro segreti, per introdurre gli aspiranti giornalisti nel mondo della comunicazione e permettere a chi già c’è di approfondirne ogni aspetto.

Un evento gratuito, in programma giovedì 14 aprile alle 19,30, sarà occasione per conoscere docenti, ospiti e struttura del percorso formativo. La partecipazione all’evento di presentazione è gratuita previa prenotazione da inviare a info@profadvisor4.it o scrivendo al 3792260010. Il corso sarà coordinato dal giornalista Mimmo Cicolella, attualmente redattore de 'L’edicola del sud' e collaboratore di importarti testate nazionali.

Il corso prevede la presenza di ospiti provenienti dal mondo del giornalismo e della comunicazione e di docenti esperti nei vari settori. Le lezioni saranno accompagnate da esercitazioni pratiche ed è prevista per i corsisti collaborazione con testate locali. Tutte le informazioni sul corso e le modalità di iscrizione sono su www.profadvisor4.it.