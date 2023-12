Santa Lucia e l’asinello Gastaldo in processione a San Paolo di Civitate: il Quartiere 167 ripristina un’antica tradizione

Il Quartiere 167 di San Paolo di Civitate recupera l’antica tradizione dei festeggiamenti in onore di Santa Lucia.

Il 13 dicembre ha organizzato la processione di Santa Lucia e dell’asinello Gastaldo, alla sua prima edizione. L’idea nasce da una devozione che affonda le sue radici nel passato e da tradizioni che, purtroppo, si sono perse nel tempo.

I numerosi ex voto sull’antica statua di Santa Lucia, nella chiesa del Seicento di San Nicola, in pieno centro storico, testimoniano quella grande devozione, assieme alle tante donne chiamate Lucia.

Il 13 dicembre era tradizione preparare le ‘pagnottelle di Santa Lucia’, portarle in chiesa per la benedizione e distribuirle alla popolazione.

Così, il Quartiere 167 ha deciso, insieme all'associazione culturale DeSaLeo, di recuperare questa memoria storica. L'asinello e Santa Lucia, con la sua corona tradizionale, porteranno un quadretto in processione. I bambini suoneranno campanelle durante il percorso, gli adulti porteranno una lanterna o una candela, segno di luce.

Il corteo partirà dalla Chiesa di San Nicola. Il raduno è fissato alle 19. La processione attraverserà via San Nicola, piazza Aldo Moro, via La Porta e via Leopardi per arrivare al Quartiere 167 dov’’è prevista una festa in onore di Santa Lucia.

Sarà allestito un altarino dove verrà posizionato il quadretto portato in processione, e a seguire partirà l'evento ‘Quartieri in festa a Natale’. Verranno serviti dolci e latte, come vuole la tradizione di Santa Lucia. La serata sarà allietata da musica, cinema e altre sorprese.

Il ricavato della serata verrà interamente donato all'Onlus A.G.A.P.E. di San Giovanni Rotondo, per la cura e lo studio delle leucemie e dei tumori infantili.