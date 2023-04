La processione dei misteri, il tradizionale incontro tra Cristo morto e la Madonna. Dalle origini ad oggi

È probabilmente la processione più sentita dai foggiani, forse anche più di quella in onore della Madonna dei Sette Veli.

La processione del venerdì santo, i 'Dei misteri' affonda le sue radici nei primi del 1800, quando venne realizzata l'urna che trasporta il corpo esanime di Gesù. Intorno al 1850 si hanno i primi riscontri di quella che è la processione così come la conosciamo noi.

Come testimonia un'epigrafe - spiega Aldo Miscioscia, responsabile dei trasportatori del Santo Sepolcro - nel 1871, Foggia subisce attacchi anticlericali e l'urna viene quasi distrutta. Fu questo, forse, l'unico periodo durante il quale il rituale religioso che rappresenta la passione di Cristo ha subìto uno stop.

Completamente ricoperta d'oro, l'urna subisce un altro restauro nel 1865 a spese della Confraternita del Santissimo Sacramento.

Sei statue che rappresentano le varie tappe della via Crucis di Gesù, escono dalla cripta della Cattedrale di Foggia per incontrare per strada l'Addolorata che esce dall'omonimo chiesa, su via Arpi. Migliaia i fedeli che ogni anno seguono o aspettano che la processione passi. Il momento culminante avviene a piazza XX settembre. Lì la Madonna addolorata raggiunge il corpo orma senza vita di Gesù, dopo la crocifissione. Un momento sempre molto emozionante che richiama migliaia di fedeli che riempiono la piazza.

Quest'anno, dal 2019, il rito tornerà a svolgersi integralmente. Negli anni 2020 e 2021 la processione ha subìto l'ultimo stop a causa della pandemia e l'anno scorso il percorso è stato brevissimo (dalla Cattedrale sono arrivati direttamente a piazza XX settembre senza percorrere le vie cittadine). Tutto pronto, quindi, per assistere nuovamente a questo tradizionale e coinvolgente rito religioso, nel venerdì santo.