La Madonna Stella Maris in processione sulla spiaggia: Marina di Lesina riabbraccia la sua patrona

Dopo anni, il simulacro di Maria Santissima Stella Maris è tornato in processione in riva al mare a Marina di Lesina. Non è stato possibile imbarcare la statua a bordo di un peschereccio ed è stata portata a spalla sulla battigia, da Punta Pietre Nere al lido Rosa. Gli uomini della Guardia Costiera e della Guardia Costiera Ausiliaria erano pronti a coadiuvare le operazioni al porticciolo.

Dopo la benedizione dei natanti al Circolo velico nautico, la Madonna Stella Maris è stata accompagnata dai fedeli in spiaggia, accolta dagli applausi dei bagnanti ad ogni sosta. Nel 2013, era stata portata in processione a bordo di un trattore. Le celebrazioni in onore della Patrona sono durati due giorni, il 14 e 15 agosto. Non si vedevano così da tempo. La chiesa del villaggio è stata addobbata a festa con le luminarie e ieri il simulacro era già stato portato in processione per le vie della località balneare.

Solo il 2 agosto scorso è stato costituito il comitato spontaneo Festa patronale Stella Maris che, in sinergia con l’amministrazione comunale, la Pro Loco e la parrocchia guidata da Don Matteo Trinetta, ha organizzato in pochi giorni i tradizionali festeggiamenti.