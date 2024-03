Foggia celebra la Madonna dei Sette Veli: oggi la processione del Sacro Tavolo dell'Iconavetere

La città di Foggia si prepara a celebrare la festa patronale della Madonna dell’Iconavetere. Dopo dieci giorni di preparazione spirituale con una serie di momenti liturgici, la solenne festa entra nel vivo.

Si parte mercoledì 20 marzo alle 18.30 con la messa in Cattedrale al termine della quale ci sarà una piccola processione per il trasporto del Sacro Tavolo dell’Iconavetere presso la parrocchia di San Giovanni Battista seguendo un itinerario che attraverserà via Arpi, largo Porta Arpana e via della Repubblica. Alle 20.30 è prevista la veglia mariana.

Giovedì 21 tutte le chiese della città resteranno chiuse a partire dal pomeriggio, mentre in quella di San Giovanni Battista ci saranno la Santa Messa alle 10 e i Primi Vespri della Solennità Patronale presieduti dal Vescovo Monsignor Giorgio Ferretti alle 18. A seguire la processione dell’Iconavetere con il seguente percorso: via della Repubblica, via Manzoni (sosta in piazza Villani), via Fuiani, corso Garibaldi, piazza XX settembre, corso Cairoli, piazza Giordano, via Matteotti, via Tugini, corso Giannone, piazza Cavour, via Lanza, piazza Giordano, corso Vittorio Emanuele II, corso Garibaldi, via Duomo, piazza Card. Felici. Al termine della processione, in Cattedrale ci saranno un messaggio del Vescovo alla città e la celebrazione della messa.

Venerdì 22 marzo alle 11 in Cattedrale Monsignor Ferretti celebrerà la messa al termine della quale verrà impartita la Benedizione Papale con annessa indulgenza plenaria. Ad animare la funzione sarà la Cappella Musicale Iconavetere diretta dal maestro Agostino Ruscillo.

Sabato 23 alle 19 chiusura delle celebrazioni con la messa e la reposizione del quadro dell’Iconavetere.