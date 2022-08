La processione del crocifisso a Foce Varano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Grande partecipazione di residenti e turisti alla giornata dedicata al crocifisso, a Foce Varano, lo scorso 24 agosto. La manifestazione, sospesa durante gli anni della pandemia, e rinviata di un giorno a causa delle condizioni meteo, è stata riorganizzata dal Comune di Ischitella, in collaborazione con la locale sede della Lega Navale Italiana, e la Capitaneria di porto.

Il famoso crocifisso, è stato portato prima in processione, accompagnato dalla banda musicale, lungo le strade della frazione ischitellana, e poi imbarcato sul sandalo che precedeva altre omologhe imbarcazioni da pesca al seguito. Si è potuta svolgere solo la prima parte della navigazione, ovvero quella nelle acque del canale di uscita in mare, e della darsena.

La navigazione in lago per la ricollocazione sul piedistallo, che emerge dalle acque, non è stata possibile a cause delle avverse condizioni meteo. La serata è proseguita con iniziative folkroristiche, quali il concerto di una cover band di Lucio Dalla, bancarelle gastronomiche e fuochi pirotecnici.

La Lega Navale di Ischitella, nella persona del presidente Massimiliano Di Giuseppe, ha espresso il proprio ringraziamento agli enti che hanno permesso il ritorno di questo singolare, e molto atteso evento, in particolare al Comune di Ischitella e alla Capitaneria di porto, nonché al capo ormeggiatore Rocco Di Monte per gli aspetti operativi in acqua.