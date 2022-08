La Pro Loco accende l'estate foggiana: anguria, fontana danzante e dj Nino Martino

Ritorna 'da Foggia accendiamo la musica 2022 – II° edizione' nella fantastica cornice di piazza Cavour e all’interno della villa comunale È questo il titolo della manifestazione clou organizzata il 12 agosto dalla Pro Loco 'Maria Carla Orsi' nell’ambito del cartellone estivo cittadino 'Foggia estate', che dopo un periodo di pausa, torna ad animare una delle notti estive foggiane con un evento dedicato alla musica ed all’intrattenimento per tutta la cittadinanza, bambini, giovani e famiglie, con lo spettacolo 'fontana danzante-giochi di colori e luci' antistante il pronao della villa comunale e all’interno della villa il dj set di Nino Martino con il suo irresistibile show. Il tutto verrà accompagnato da una festa dell’anguria dove si potrà gustare tutta la freschezza dell’estate foggiana. "Il programma dell’imperdibile notte del 12 agosto riempirà di gusto, musica e colori una città che ne ha un gran bisogno. Per questo motivo stiamo lavorando giorno e notte per garantire la sicurezza, in collaborazione con i nostri volontari della pro loco di Foggia, l’associazione protezione civile 'G. Marconi', la croce rossa italiana – comitato di Foggia e gli uffici comunali interessati, che con il beneplacito della commissione prefettizia, collaborano con il nostro staff e ci supportano in un encomiabile comune sforzo organizzativo".

Il 12 agosto si parte, quindi, alle 20 con la festa dell’anguria, che si terrà nella villa comunale con ingresso libero, per rinfrescare la notte ed i palati in allegria, con il dj set di Nino Martino, che ci farà divertire con le hit più in voga dell’estate, e con il fantastico spettacolo della fontana danzante, ben tre show consecutivi dalle ore 21,15 sino a quasi mezzanotte antistante il pronao della villa comunale di piazza Cavour per restare tutti col naso all’insù e godersi uno spettacolo unico. "Come ha da sempre fatto sin dalla sua nascita, e, quindi come da tradizione, la pro loco di Foggia intende offrire il proprio fattivo contributo alla crescita della città, pur tra mille problemi e necessità, perché Foggia merita il meglio, merita il nostro impegno e perché il certosino lavoro di ricostruzione dello spirito leale e costruttivo dei cittadini foggiani svolto dai competenti organi rappresentativi dello stato in città, deve essere supportato ed alimentato da uno spirito collettivo ed una positività che anche, e soprattutto, eventi come questo rendono avvertibile alla popolazione".