A Rignano Garganico tutto pronto per il presepe vivente, uno dei più longevi e suggestivi della Puglia

Tutto pronto a Rignano Garganico, nel più piccolo comune del parco Nazionale, per uno dei presepi viventi più suggestivi e longevi dell’intera Regione, il presepe vivente di Rignano Garganico. Sono due gli appuntamenti per questo Natale, si parte martedì 26 dicembre, dalle 16 alle 21 e sabato 6 gennaio, sempre dalle 16 alle 21, con la tradizionale sfilata dei re Magi.

La manifestazione, nata nel 1998 come iniziativa scolastica, è un tradizionale evento natalizio che si svolge annualmente nelle affascinanti viuzze del centro storico. Questa rappresentazione trasforma il pittoresco paesino in un autentico presepe, ricco di radici storiche e di un passato condiviso dai bambini, ragazzi, genitori e nonni, tutti cittadini appassionati della storia locale. Il percorso coinvolgente, immerso in un'atmosfera natalizia suggestiva, vede ogni bottega accuratamente arredata con oggetti d'epoca, testimoni di un affetto duraturo.

Durante il percorso, vengono rappresentati i mestieri tradizionali e scene di vita passata da oltre 150 volontari, suddivisi nelle numerose botteghe e piazze. Alla fine dell'itinerario, i partecipanti possono deliziarsi con i prodotti tipici del paese, tra cui le "scarpedd" (le classiche pizze fritte), il pregiato caciocavallo podolico Rignanese e tanto altro ancora, offrendo un'esperienza completa e autentica della cultura locale. L’iniziativa, promossa dall’associazione Presepe Vivente Rignano Garganico, è organizzata in collaborazione con il Comune di Rignano Garganico, il Parco Nazionale del Gargano, la Protezione civile di Rignano Garganico, la Parrocchia Maria SS. Assunta e la Pro Loco locale. Non resta che fissare le date e immergervi nella magia del Natale Rignanese, per vivere un’esperienza unica nel suo genere.