In chiusura la seconda edizione del Presepe vivente di Mattinata

L’ultima due-giorni della rassegna Il Presepe Vivente di Mattinata è alle porte. Venerdì 5 e sabato 6 gennaio è l’ultima occasione per godere appieno del fascino della rappresentazione più gettonata del Natale mattinatese, giunta alla seconda edizione, e interamente voluta e realizzata dalla locale associazione 'Mattinata a Cavallo'.

Se l’anno scorso il successo che li ha travolti è stato per certi versi inaspettato, questa edizione è stato solo una piacevole conferma. Un continuo via vai di visitatori, locali e non , che non hanno potuto fare altro che apprezzare l’oggettiva capacità organizzativa messa in campo. Dai costumi ai materiali usati, dalla location - scelta per rappresentare i momenti belli e storici della Nascita di Gesù - ai personaggi, è stato tutto minuziosamente studiato.

"Siamo stati investiti da un entusiasmo che ci aspettavamo, ma che fa sempre piacere e ci ripaga degli sforzi e del tempo investito", non fanno che ripetere i ragazzi dell’associazione. E subito parte un accorato appello alla cittadinanza: "Ci siamo impegnati davvero tanto e da tanto tempo, ora chiediamo e ci aspettiamo un sforzo da parte dei nostri concittadini: avremmo piacere che l’ultima sera, ad accompagnare i Magi verso la Grotta del Bambinello, ci fosse una marea di gente. Solo così sapremo che quello fatto è servito a coinvolgere tutti in un clima di festa e partecipazione".

La sera della Befana infatti, in rigoroso rispetto della tradizione, per le vie del paese sfileranno a cavallo i Tre Magi, che porteranno i doni alla Grotta. L’appuntamento è alle ore 17 nei pressi della Villa Comunale, per poi proseguire per il Corso principale e giungere, attraverso il rione Concezione e le vie dello Junno, alla Grotta dove Maria e Giuseppe li aspetteranno insieme a Gesù e tutti gli altri figuranti.