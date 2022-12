Il presepe vivente più longevo della Daunia compie 40 anni

Non è Natale senza 'Tu Scendi dalle stelle, o Re del Ciel'… ma pochi sanno che quella grotta in cui Gesù Bambino venne al 'freddo e al gelo' fu immaginata tra il fruscio del vento di uno degli angoli più suggestivo del Preappennino Dauno Meridionale, il Santuario di M.SS. della Consolazione di Deliceto.

Fu qui che Sant’ Alfonso Maria De Liquori compose la nenia natalizia più famosa al mondo. La consolazione era la casa madre della riforma ecclesiastica attuata da S. Alfonso, che nel convento di Deliceto visse dal 1744 al 1747 insieme al discepolo S. Gerardo Maiella.

La sentita e numerosa partecipazione a quest’evento da parte della popolazione, delle associazioni è il segno tangibile di un vivo sentimento di appartenenza e di riconoscenza per i Santi che benedirono e fecero grande il binomio consolazione - Deliceto.

Quest'anno, finalmente, dopo diversi anni di esilio nel centro storico di Deliceto, torna nel luogo di origine, in una cornice scenografica unica e incantevole, tra il bosco e i sotterranei del Convento, dove la grotta della natività, come affermato dal sindaco di Betlemme, in una recente visita, è simile a quella più famosa dove venne al mondo il 'Redentore'. ( al riguardo, è in fase di studio un possibile gemellaggio tra le due comunità).

Tante le scene allestite e animate da un centinaio di figuranti, in costumi tipici del ‘700, nella più autentica tradizione del presepe napoletano. Il tutto contornato dalle rustiche scenette di vita contadina della tradizione del presepe napoletano, intervallate da gustosi assaggi gastronomici della cucina tradizionale locale.

Tanti anche i riconoscimenti che il presepe ha ottenuto nel corso del tempo, dall’ormai storica prima edizione del 1982, primo fra tutti, l’afflusso di visitatori sempre maggiore che di anno in anno giungono da ogni parte della Capitanata, e da fuori regione, per immergersi nel genuino clima natalizio del presepe vivente di Deliceto, l'evento organizzato dalla Pro-Loco in collaborazione con il comune di Deliceto, comunità Mariana Oasi della Pace; centro ippico Scarano; gruppo Skaria e Vespa club e la locale sezione della Protezione Civile.

La manifestazione sarà visitabile dalle 17 alle 21.00 del 26 dicembre e il 6 gennaio con l'arrivo dei magi.