Il presepe vivente torna in scena nel centro storico di Monteleone di Puglia

Il Presepe vivente è una tradizione tipica del periodo natalizio e anche nel paese più alto della Regione Puglia si è voluto rispettarla. L’Associazione Turistica Pro Loco Monteleone in collaborazione con l’Amministrazione Comunale sta allestendo in queste ore nel centro storico cittadino la scenografia e gli stand gastronomici. Il presepe è certamente per molti un grande momento di riflessione e di preghiera sull’eccezionalità dell’avvenimento cristiano: la nascita di Gesù, il figlio di Dio fatto uomo. Il presepe è un momento di lavoro collettivo.

Un’intera comunità, una grande famiglia dà vita e senso a questa Sacra rappresentazione. Vi partecipano giovani fanciulli, nonni, padri e madri di famiglia.

ll presepe è certamente per molti un grande momento di riflessione e religiosità, ma è anche una grande opportunità culturale. Il presepe farà compiere ai visitatori un balzo indietro nel tempo, alla riscoperta degli antichi mestieri e della tradizione contadina.

I cittadini e fedeli dei paesi viciniori, sono invitati a partecipare all’evento religioso.