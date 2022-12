A Mattinata il Presepe nella tradizione delle luminarie pugliesi

Prezzo non disponibile

Quest'anno il Circolo Ricreativo Culturale Oasis e il Centro Arte e Tradizioni Popolari hanno omaggiato le sculture luminose che hanno reso famosa la Puglia nel mondo, allestendo la Natività in uno scenario di rosoni e ricami, dove si intrecciano due tradizioni: il Presepe e le Luminarie Pugliesi.

Il tutto realizzato in collaborazione con la ditta Luminarie Carlone, Libo Grafica e il signor Luigi Prencipe. Sarà possibile visitare il presepe in Via Vittorio Veneto, 31 a Mattinata durante le seguenti fasce orarie: Mattino dalle 11.00 alle 13.30 Sera dalle 17.00 alle 23.30