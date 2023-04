Comunione e Liberazione presenta ‘Il Senso Religioso’, il libro di Don Luigi Giussani

Martedì 2 maggio, alle 21, presso il Teatro Dal Verme di Milano, si svolgerà l’evento di presentazione della Scuola di Comunità di Comunione e Liberazione sulla nuova edizione de ‘Il Senso Religioso’ di Don Luigi Giussani, con la prefazione di Jorge Mario Bergoglio.

Anche nella città di Foggia sarà possibile seguire questo importante incontro in diretta streaming presso la Parrocchia Regina della Pace in via Caggianelli 2, a partire dalle 20,45. L’evento sarà introdotto da Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione e vedrà la presenza del Rettore dell’Università Ecclesiastica ‘San Damaso’ di Madrid e professore prdinario di Teologia Dogmatica.

Il ‘Senso Religioso’ è l’insieme delle domande che costituiscono la stoffa della ragione e l’impeto dell’affettività: Per che cosa in fondo vale la pena vivere? Qual è il senso ultimo della realtà che mi circonda – la natura, le cose, le persone, gli incontri, gli avvenimenti? Di fronte agli interrogativi ultimi sul significato di sé e del mondo l’uomo è continuamente tentato di assumere atteggiamenti irragionevoli, svuotando le domande, che vengono di volta in volta considerate prive di senso, ridotte a uno sforzo di volontà o dimenticate, oppure sminuendone il contenuto a un’evasione estetica e sentimentale, alla disperata negazione della possibilità di risposta o alla speranza nell’evoluzione futura dell’ordine sociale. Il senso religioso riemerge continuamente nell’impatto con il reale. L’uomo, attento alla propria esperienza, percepisce innanzitutto lo stupore di fronte ad una realtà che si impone e che non ha fatto lui. Il Senso religioso parte da qui.

A partire da queste domande Don Giussani sviluppava negli anni un percorso di catechesi che avrebbe visto il coinvolgersi di migliaia di giovani e adulti, prima in Italia e poi in tutto il mondo.