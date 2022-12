Presentazione e degustazione

#latracciaèbenessere



Proseguono le attività di promozione del territorio de La Traccia Nascosta A.P.S.



Giovedì 29 Dicembre ore 19,00, sarà occasione per conoscere le aziende enogastronomiche Casa Primis e Le Mucche di Ros, avremo modo di confrontarci con le aziende e al termine della presentazione seguirà una degustazione dei loro prodotti. Una ghiotta occasione per conoscere le tipicità del Territorio.



L’evento è in collaborazione con OnlyFood associazione di promozione sociale impegnata nella promozione delle aziende enogastronomiche.



L'ingresso è libero (tesseramento obbligatorio annuo 10,00 euro) è previsto un contributo di 5 euro per la degustazione.