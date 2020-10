'Appunti di rinascita', il nuovo libro di Don Luca Di Domenico

Prima fatica letteraria per il sacerdote scrittore don Luca Di Domenico, parroco della Chiesa Arcipretale “Maria SS. Annunziata in Lesina, il quale al culmine di un percorso interiore ha messo nero su bianco i suoi “Appunti di Rinascita” (collana Fede & Teologia – Edizioni del Poggio)



Un libro su cui soffermarsi!

La raccolta di riflessioni che viene presentata dall’Autore scaturisce dall’ansia spirituale e dalla premura pastorale di indicare al lettore un percorso di crescita e di perfezione che ha come atteggiamento la presenza incarnata, che è al tempo stesso preghiera e perseveranza.

L’Autore desidera comunicare quanto grande e contagiosa possa essere la gioia quando si ha la grazia di vivere una rinnovata esperienza con Gesù l’ansia di comunicarla agli altri, forte dell’esperienza della croce, che per ogni cristiano costituisce il passaggio necessario per convertirsi e rinascere.

E come scrive lo stesso autore nelle conclusioni: "Se c’è una cosa che vorrei lasciare come testimonianza alla fine di questo scritto, è l’esperienza vivissima fatta Con, Per e In Cristo".

Con questo auspicio, don Luca Di Domenico sarà lieto di presentare, in pubblico, il libro “Appunti di Rinascita”, domenica 18 ottobre 2020, alle ore 19.30, subito dopo la celebrazione della S. Messa vespertina, presso la Chiesa “Maria SS. Annunziata” in Lesina (FG), coadiuvato dall’Avv. Francesco Lozupone (Relatore) e dal sig. Giuseppe Tozzi (Editore).