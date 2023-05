Torna il premio Stefano Cavaliere, a Sant'Agata di Puglia si celebra così la giornata della legalità

Spegne 14 candeline il premio ‘Stefano Cavaliere’, iniziativa promossa dall’Unitre - Università delle Tre Età ‘Unione dei Comuni dei 5 Reali Siti’ e dalla pro loco ‘Pierino Donofrio’ Aps con il patrocinio e il contributo del Comune di Sant’Agata di Puglia.

L’evento è in programma presso il teatro comunale il 23 maggio alle 10.30, in occasione della giornata nazionale per la legalità. All’iniziativa parteciperà l’istituto ‘Pier Giorgio Frassati’ di Sant’Agata di Puglia con gli alunni che hanno svolto il tema dal titolo “Negli anni la società italiana si è mostrata particolarmente impegnata nel contrastare la violenza in tutte le sue forme. Una prima fase è stata segnata dalla presa di coscienza da parte della scuola, delle famiglie e delle istituzioni che operano sul territorio; la seconda dalla denuncia che ha richiesto conoscenze, radicamento e studio della problematica”.

Previsto anche un momento di approfondimento sulla figura umana e politica di Stefano Cavaliere, avvocato penalista, parlamentare in sette legislature (sei alla Camera dei Deputati ed una al Senato), le prime due nel ‘Partito Nazionale Monarchico’, le altre nella ‘Democrazia Cristiana’. Fu, tra l’altro presidente della ‘Commissione Difesa’ e fondò nel 1967 l'associazione ‘La famiglia dauna di Roma’, per rinsaldare i vincoli fra i dauni sparsi.

Dunque il Premio a lui intitolato – fanno sapere dalla pro loco – da anni segue un percorso didattico educativo che, sulla base di un’attenta analisi dei bisogni sociali, mira a favorire la maturazione individuale e collettiva attraverso la cultura dei valori civili e l’acquisizione dei diritti di cittadinanza.