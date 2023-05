Il 'Premio Re Manfredi' compie 30 anni. Si tornano a premiare i talenti della Capitanata

Manfredonia premia chi ha portato in alto il nome della Capitanata e della Puglia nel mondo. Tornano, infatti, tre attesissimi appuntamenti. Il primo è la terza edizione del ‘Festival Terre d’Acqua’, il progetto culturale organizzato dalla ‘Fondazione Re Manfredi’.

L’appuntamento, in programma venerdì 7 e sabato 8 luglio presso Marina del Gargano, proporrà la terza edizione del premio ‘Destination Marketing Awards’, il riconoscimento a chi – nel suo specifico settore – valorizza le destinazioni territoriali del Gargano e dell’intero Sud Italia. C’è grande attesa anche il ‘Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi’ che quest’anno spegne 30 candeline. Il premio, che negli anni ha omaggiato personalità illustri del mondo della cultura, della ricerca e delle arti, ritorna a premiare chi ha dato lustro alla nostra terra e alle sue tante potenzialità.

“Il ‘Festival delle Terre d’Acqua’ ritorna a Manfredonia per festeggiare i trent’anni del ‘Premio Internazionale Re Manfredi’. L’appuntamento, con il più giovane ‘Destination Marketing Awards’, vuole essere un momento di condivisione e di riflessione sulle sfide che attendono il nostro territorio. Dialogare con i talenti che hanno portato in alto il nome della Puglia deve essere un primo passo per iniziare a pensare in modo diverso alle tante peculiarità – ancora inespresse – della nostra Capitanata. Il nostro Festival vuole sviluppare un cervello collettivo di esperienze, testimonianze e progetti da cui ripartire” dichiara Michele De Meo, presidente della ‘Fondazione Re Manfredi’.

Il programma dettagliato sarà online nei prossimi giorni su www.fondazioneremanfredi.it