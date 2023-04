Prezzo non disponibile

Dal 05/05/2025 al 06/05/2023

A Torremaggiore torna il premio ‘L’Oro della Puglia e di Federico II’, l’evento dedicato ai produttori e ai consumatori d’olio d’oliva di qualità. Ad annunciarlo è il sindaco Emilio Di Pumpo. Appuntamento fissato a venerdì 5 e sabato 6 maggio.

La prima tappa del concorso è stata ospitata da Fano. Nel comune dell’Alto Tavoliere saranno premiati i migliori oli della Puglia. Il 5 maggio, in occasione del premio, si esibiranno in concerto i Vega80, in piazza dell’Incoronazione. Saranno allestiti, inoltre, gli stand della Fiera del Gusto, a cura delle aziende del Gal Daunia Rurale.

Sono previste degustazioni di prodotti tipici, olio e vino. L’evento è realizzato in collaborazione con Olea, l’Organizzazione nazionale esperti assaggiatori, e il Gal.