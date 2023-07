Nasce il Premio Matteo Marolla – Città di San Severo, dedicato al cantautore sanseverese prematuramente scomparso a settembre. L’amministrazione comunale, con il sostegno della famiglia Marolla e con la collaborazione dell’Associazione Culturale che porta il suo nome, fondata proprio per custodire la sua arte e serbarne un vivo ricordo, ha indetto la prima edizione per rendere omaggio ad un artista talentuoso e appassionato.

Il Premio valorizzerà le espressioni cantautoriali italiane di ogni genere musicale. La Giunta ha approvato il bando su proposta dell’assessore alla Cultura Celeste Iacovino, di concerto con l’assessore alle Politiche Giovanili Simona Venditti e d’intesa con la Commissione consiliare Cultura.

“Intendiamo istituire un appuntamento annuale in cui la città di San Severo diventi il palcoscenico per i cantautori di ogni età, provenienti da tutta Italia, dando attraverso il Premio Matteo Marolla – Città di San Severo il giusto riconoscimento ai talenti emergenti e rendendo, nel contempo, omaggio alla figura dell’artista sanseverese Matteo Marolla, al quale non solo la città, ma l’intero territorio era molto legato”, dichiarano il sindaco Francesco Miglio, l’assessore alla Cultura, Celeste Iacovino, e l’assessore alle Politiche Giovanili, Simona Venditti.

“Il premio Matteo Marolla nasce per ricordare e diffondere il talento di Matteo Marolla e mira a premiare gli artisti che come Matteo, attraverso i loro testi, riescono ad arrivare al cuore della gente. Rappresenta una grande opportunità per il cantautorato italiano, permettendo agli artisti di proporre i propri brani ad un vasto pubblico e di scoprire la poesia e la lirica di Matteo Marolla, attraverso anche l’interpretazione di una sua canzone”, aggiunge la presidente dell'Associazione Culturale ‘Matteo Marolla’, Marianna Milone.

Il regolamento è già pronto. Il termine di iscrizione è fissato entro e non oltre il 15 settembre 2023. La giuria sarà composta da tre membri indicati dall’amministrazione comunale, da quattro membri appartenenti all’Associazione ‘Matteo Marolla’ e da quattro studenti in rappresentanza dei quattro istituti secondari di II grado della città.

La giuria, dopo una prima selezione, individuerà 12 finalisti che dovranno esibirsi pubblicamente nelle serate del 20 e 21 ottobre, sia interpretando il brano originale iscritto al Premio, sia una canzone di Matteo Marolla, individuata al momento dell’iscrizione.

Il primo classificato si aggiudicherà la registrazione del proprio brano, mixato e masterizzato per la durata massima di tre giorni presso uno studio di registrazione di fama internazionale (il premio non comprende costo di musicisti arrangiatori, o altre figure di supporto, né i costi di trasferta); al secondo classificato andrà un premio in denaro di 1.000 euro, e al terzo classificato un premio in denaro di 500 euro. La premiazione della prima edizione è prevista per il 22 ottobre 2023.

Sono ammessi al Premio Matteo Marolla tutti coloro che scrivano i testi delle proprie opere (o che siano almeno coautori della parte letteraria), che presentino un brano inedito in lingua italiana e scelgano uno dei brani della produzione musicale di Matteo Marolla. Gli artisti partecipanti devono aver compiuto il 18esimo anno di età alla data di pubblicazione del regolamento e possono essere legati da impegni contrattuali discografici e/o editoriali, purché non in contrasto con il regolamento.

La domanda di iscrizione dovrà essere spedita o tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.san-severo.fg.it o per posta ordinaria all’indirizzo Comune di San Severo, piazza Municipio numero 1, Cap 71016, San Severo (Fg), e sulla busta dovrà comparire la dicitura ‘Iscrizione Premio Matteo Marolla – Città di San Severo’.

Per ulteriori informazioni è a disposizione l’Ufficio Cultura del Comune di San Severo ai seguenti numeri: 0882/339249; 0882/339315; 0882/339317; 0882/339318.