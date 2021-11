Premio lirico Umberto Giordano: al via la fase finale con concorrenti provenienti da tutto il mondo

Si scaldano i motori per il gran finale della 20esima edizione del Premio lirico internazionale Umberto Giordano. Dopo i due giorni del “Preludio giordaniano”, il Direttore Artistico e fondatrice del Premio Maria Paola De Luca e il suo staff tecnico tutto al femminile (il Premio – lo ricordiamo – è patrocinato dal Comune di Foggia) hanno messo in moto la complessa macchina organizzativa per gli appuntamenti conclusivi che si articoleranno in due prove concorsuali in Sala Fedora e nel concerto dei vincitori nel Teatro comunale Umberto Giordano.

La giuria sarà presieduta dal soprano Ines Salazar e insieme a lei ci saranno il Direttore Artistico Teatro Comunale di Ferrara Marcello Corvino, il tenore Antonio De Palma, il soprano Maria Francavilla e Priscilla Baglioni dell’Agenzia Management Artistico PBMUSIC. La giuria che assegnerà il premio della critica, invece, sarà composta dal Presidente Piero Di Egidio (musicologo, giornalista, pianista, docente AFAM), Paola De Simone (musicologa, docente, critico musicale) e Agostino Ruscillo (musicologo, direttore di coro, organista, docente AFAM).

Gli appuntamenti

Venerdì 3 dicembre a partire dalle ore 11.00 si terrà la prima eliminatoria durante la quale i concorrenti (35 selezionati fra gli 80 iscritti e provenienti da tutta Italia, ma anche da Corea del Sud, Polonia, Russia, Svizzera, Messico, Venezuela e Germania) eseguiranno un’aria d’opera a libera scelta, mentre sabato 4 dicembre dalle ore 13.30 ci sarà la prova finale in concerto alla fine della quale verranno decretati i vincitori della ventesima edizione.

Martedì 7 dicembre alle ore 21.00 andrà in scena il Concerto di Gala con la cerimonia di premiazione e l’esibizione dei vincitori. Saranno presenti il “Giordano Cafè Concerto” (formazione cameristica di archi e pianoforte, di moda alla fine dell'800), il maestro Davide Luchena al pianoforte, e l'Ensemble vocale femminile formato dai soprani Denise Graziano, Noemi Corvino, Paola De Caro, Noemy De Fina e dai mezzosoprani Marilina Tenace, Giusy Salcuni, Federica Losavio. Sul palcoscenico anche un ospite d’onore: Antonio Di Matteo, vincitore del Premio Giordano della Critica 2015. Inoltre, anche quest’anno durante la serata di gala saranno raccolti fondi per aiutare una associazione: la scelta per la 20esima edizione del Premio è ricaduta su G.A.M.A. Oncologico Associazione Onlus. Infine, per celebrare questo compleanno importante, durante la serata finale ci sarà una sfilata di abiti d’epoca denominata “Le Eroine dell’Opera giordaniana” organizzata in collaborazione con la storica sartoria foggiana ‘Shangrillà’.

Sabato 4 dicembre, inoltre, il Presidente di giuria il soprano Ines Salazar, a partire dalle ore 10.00 incontrerà gli studenti del Conservatorio di Musica Umberto Giordano presso l’Auditorium (i giornalisti che lo vorranno, potranno intervistarla prima della masterclass).

Per quanto riguarda i premi, accanto ai tre Premi assoluti che consisteranno in altrettante borse di studio (del valore di 3.000 euro, 1.500 euro e 700 euro), sono previsti il Premio Giordano per la migliore esecuzione di un’aria giordaniana (500 euro), il Premio della Critica (borsa di studio del valore di 300 euro), il Premio Young Singer ‘Leonardo De Luca’ (borsa di studio da 250 euro), e poi il Premio del Pubblico, il Concerto-Premio ‘Mettiamoci all’Opera’ di Marco Sizzi, il Premio Speciale ‘Opera in Roma’ assegnato ad uno dei vincitori dalla Direttrice Artistica Barbara Painvain per le produzioni 2022, il Concerto-Premio ‘Vox Artist’ di Laura Brioli, il Concerto-Premio "Opera Nostra" assegnato dal direttore artistico, direttore d'orchestra, direttore di coro e pianista Davide Dellisanti.

La sera del Concerto finale si potrà accedere in Teatro esclusivamente muniti di mascherina e di green pass. La prenotazione del posto si può effettuare mandando una mail all’indirizzo premioliricogiordano@gmail.com oppure chiamando/mandando un whatsapp al numero 392.5706086.