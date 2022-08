Nel centro storico di Rignano la seconda edizione del premio Jalarde

Tutto pronto a Rignano Garganico (FG) per la seconda edizione del Premio Jalarde, dedicato al brigante Gabriele Galardi e al giacimento preistorico di Grotta Paglicci. L'iniziativa avrà luogo nel centro storico del paese il 17 agosto 2022. Lo scopo del Premio è quello di valorizzare Rignano Garganico e Grotta Paglicci attraverso il coinvolgimento di personaggi che si sono distinti in vari settori.

L'appuntamento, come per l'anno precedente, è organizzato dal Circolo Culturale ‘Giulio Ricci’, dagli Amici di Grotta Paglicci, dall'Associazione Culturale RignanoNostra.it, dal Circolo Auser di San Marco in Lamis, in collaborazione con il Comune di Rignano Garganico, la Provincia di Foggia e con vari Enti pubblici e sodalizi privati.

Ecco i vincitori del Premio Jalarde 2022:

Spettacolo

Giulio Campaniello e Subconscio, cantautore e musicista (Bologna);

Ciro Iannacone, cantautore e musicista (San Marco in Lamis);

Terry Sampaolo, cantante (San Giovanni Rotondo);

Luigi Mossuto, presentatore televisivo (San Marco in Lamis);

Letteratura

Katia Ricci, scrittrice (Foggia);

Teresa Maria Rauzino, scrittrice (Vico del Gargano);

Regia

Aldo Di Russo, regista e scrittore (Roma);

Francesco Longo, regista horror (Bologna);

Poesia

Raimondo Ardolino, poeta (Rignano Garganico);

Mario Stilla, poeta (San Marco in Lamis);

Anna Marca Di Carlo, poetessa e artista (San Marco in Lamis);

Storia

Luigi Coletta, architetto e storico (Roma);

Luigi Iacomino, storico militare (Foggia);

Pittura

Andrea Ruscitto, pittore (Rignano Garganico);

Imprese

Cantieri di Innovazione Sociale (San Marco in Lamis);

Cooperativa Angelica (Manfredonia);

Forno Sammarco (San Marco in Lamis);

Gargano Made In (Rignano Garganico);

Opus Wine (San Giovanni Rotondo);

Terra del Sole (Rignano Garganico);

Vincitorio Costruzioni (Rignano Garganico);

Professioni

Michele Caruso, ingegnere, General Manager di Particle, esperto di intelligenza artificiale e docente universitario (Milano);

Felice Limosani, artista di fama internazionale, interprete e innovatore delle Digital Humanities, esperto di avanguardie espressive e linguaggi emergenti (Firenze);

Antonio Nardella, Medico Radioterapista gruppo GVM (Lecce);

Forze dell'Ordine e Militari

Giulia Facciorusso, Capitano Guardia di Finanza (Teramo);

Mario Vigilante, Tenente Colonnello Esercito Italiano in pensione (Fondi, Latina);

Associazionismo

Anvfc, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Pensione (Rignano Garganico);

Sos SM 27, protezione civile (San Marco in Lamis);

Arci "Pablo Neruda", associazione culturale (San Marco in Lamis);

Giornalismo

Massimiliano Nardella, giornalista e direttore di FoggiaToday.it (San Marco in Lamis);

Pietro Loffredo, giornalista e corrispondente di Telenorba (Foggia);

Archeologia

Mariangela Lozupone, archeologa (Bari);

Sport

Luigi Turbacci, portiere di calcio (San Benedetto del Tronto).

Inoltre, il Premio sarà assegnato anche a personaggi non più in vita:

Alla memoria:

Vito Del Vecchio, Luogotenente Areonautica Militare e storico, fondatore Circolo Culturale Giulio Ricci (Rignano Garganico);

Silvana Del Carretto, scrittrice (San Severo);

Daniele Urbano, imprenditore (Milano);

Alfonso Barbato, Generale Esercito Italiano (Foggia).

Nei prossimi giorni andremo a scoprire assieme chi sono i premiati e perché sono stati scelti dall'apposita commissione.

PROGRAMMA

h 19.00 - Saluti organizzatori e autorità presenti;

h 19.30 - Presentazione volume ‘Una preziosa eredità - Scritti in ricordo di Arturo Palma di Cesnola’ dei ricercatori Lucia Sarti e Fabio Martini;

a cura di Antonio Del Vecchio, giornalista, storico e scrittore;

h 20.00 - Presentazione volume ‘Lupi Mannari, Streghe e Fantasmi del Gargano’ del giornalista, scrittore e infermiere Angelo Riky Del Vecchio; intervistano l'autore il giornalista Saverio Serlenga e il giornalista e docente universitario Angelo Mastrillo;

h 20.30 - Presentazione volume ‘Controra’ della scrittrice Katia Ricci; a cura di Antonio Del Vecchio, giornalista, storico e scrittore; e Adriana Ponziano, docente ed appassionata di letteratura;

h 21.00 - PREMIO JALARDE 2022;

h 22.00 - MAURIZIO TANCREDI BAND in concerto (il rock italiano); tarallucci e vino.