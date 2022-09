Premio I Fiori blu: a Foggia il gran finale con Neri Marcorè

Tutto pronto per l’evento del gran finale della terza edizione previsto per il prossimo giovedì 15 settembre, condotto dall’attore Neri Marcorè e dalla direttrice artistica Alessandra Benvenuto, con la presenza di Paolo Mieli.

Dopo la delicata selezione dei finalisti per candidature di titoli di grande valore e interesse, settecentonovantotto sono state le preferenze espresse dai lettori della città di Foggia e di tutta Italia, che decreteranno la designazione del Premio Speciale di Giuria Popolare. Paolo Mieli, presidente della Giuria Tecnica (composta da Ritanna Armeni, Serena Dandini, Lidia Ravera, Massimo Recalcati, Silvia Truzzi, Marco Ferrante e Sandra Petrignani) consegnerà invece il riconoscimento all’opera prescelta dai suoi prestigiosi componenti tra i titoli finalisti ‘Il digiunatore’ di Enzo Fileno Carrabba ed. Ponte alle Grazie, ‘Il lavoro del lettore’ di Piero Dorfles ed. Bompiani, ‘Le Stanze del Tempo’ di Piera Ventre ed. Neri Pozza, ‘Io posso’ di Marco Lillo e Pif ed. Feltrinelli, ‘La democrazia dei signori’ di Luciano Canfora ed. Laterza, ‘La Contessa’ di Benedetta Craveri ed. Adelphi.

Sarà dunque l’occasione per celebrare la conclusione di un percorso inaugurato lo scorso aprile, cresciuto sotto gli auspici del Cepell, promosso dall’omonima Associazione, con il sostegno prezioso della Regione Puglia, il cui vicepresidente Raffaele Piemontese dichiara: “I fiori blu sono sbocciati e la loro pienezza è misurata dalla partecipazione di personalità della cultura di livello nazionale. Non è un’osservazione frutto di compiacimento provinciale, ma la constatazione che un premio letterario, nato e pensato a Foggia per essere popolare, suscita interesse vasto e qualificato. Un motivo in più che giustifica la continuità del sostegno della Regione Puglia a un’impresa che sfida la negatività che ha avvolto una grande città del Sud ansiosa di rimettersi in marcia”.

Grande fierezza manifesta anche Pierpaolo Limone, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, partner istituzionale accanto all’Istituto Scolastico Territoriale: “Siamo onorati di aver condiviso questo importante percorso letterario. Questa rassegna contribuisce ad accrescere il panorama culturale della città con nomi di grande prestigio. È l'occasione per tutti noi di confrontarci sulle tematiche che le opere selezionate affrontano e che spesso hanno delle ricadute sulla complessa attualità che stiamo vivendo, consapevoli che tale percorso in rete arricchisce il già forte potenziale e l'attrattiva del progetto che è ormai un consolidato appuntamento ben riconosciuto in città”.

Dello stesso avviso Aldo Ligustro, presidente della Fondazione Monti Uniti: “Non sono molte le iniziative culturali che possono ambire, in così poco tempo, a diventare fiore all'occhiello del territorio. La scelta di autori di prima grandezza, l'ampia convergenza di soggetti pubblici e privati, l'enorme partecipazione dei cittadini e delle istituzioni scolastiche testimoniano che anche questa terza edizione è stata un grandissimo successo".

E le sinergie si rinforzano attraverso le parole di tre main sponsor d’eccellenza Gruppo Telesforo, Sistemi Energetici spa e Capobianco Organic Farm: “Continuiamo a coltivare e curare questi fiori blu – commenta Luca Vigilante (Gruppo Telesforo) - che profumano di cultura e nuove conoscenze grazie ai quali scopriremo nuovi mondi e faremo nuove esperienze e potremo abbellire il nostro territorio bisognoso di tante cure”. Gli fa eco Marcello Salvatori (Sistemi Energetici spa) che sottolinea l’orgoglio per un progetto culturale ricordando quanto sia preziosa la lettura di certe opere “che ci accompagna nel cammino e lo rende più leggero mentre passiamo tutta la vita a cercare un senso alle cose che accadono dentro di noi ed attorno a noi”. Aderisce alla squadra della terza edizione anche Rachele Capobianco (Capobianco Organic Farm) che cosi inaugura un sostegno pieno d’entusiasmo: “Onorati di supportare quest’iniziativa di respiro nazionale e felici che eventi culturali di questo calibro accadano anche nel nostro territorio. Complimenti agli organizzatori che continuano a impegnarsi e a credere in questa terra”.

Accanto poi ai media partners Antenna Sud e Bonculture, sostegno generoso arriva anche da altri imprenditori dei più svariati settori: non solo Mindful Capital Partners con sede a Milano, ma anche altri sul territorio Gami impianti Srl, Gruppo Galano, Mediolanum, MetauroBus, Candeal Commercio, Farmacia Sant’Anna. Non mancano i patrocini di Comune, Provincia e Camera di Commercio di Foggia, oltre che di Confindustria Puglia.

L’evento di rilievo nazionale potrà essere seguito in diretta televisiva sul canale 14 di Antenna Sud e diretta streaming sul sito ufficiale del Premio www.premioifioriblu.com e sulle pagine Instagram e Facebook.

Chi desidera partecipare – con ingresso ore 19.30 e inizio evento ore 20.00 può prenotarsi al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-evento-conclusivo-terza-edizione-del-premio-letterario-i-fiori-blu- 382894958127